    Raúl Jiménez se sincera sobre el más grande sueño con América

    El delantero del Fulham de Inglaterra sostuvo que no pierde detalle alguno de las Águilas.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Regreso pronto? Las palabras de Raúl Jiménez que ilusionan a todos en América

    Raúl Jiménez nuevamente habló sobre el América, equipo de sus amores y donde nació futbolísticamente, esto en una entrevista para Gibrán Araige de TUDN.

    En palabras exclusivas, Jiménez reconfirmó lo que ya ha manejado en muchas ocasiones anteriores, su deseo de volver al América sin importarle a Raúl las ofertas de otros equipos en Liga MX.

    "Sí claro está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero si en un futuro se llegara a dar, yo muy feliz. Sí, cien por ciento, han llegado varias ofertas de diferentes equipos, pero creo que primero lo primero".

    El jugador del Fulham de Inglaterra se sinceró sobre no perder detalle alguno del equipo y mucho menos de las finales que jugaron las Águilas hace poco para conseguir el tricampeonato de la Liga MX.

    "Sí, cuando puedo, más que nada los resúmenes, es lo que puedo más, pero cuando sé que van a jugar lo primero que reviso es el resultado. Sí (ver tricampeonato), me desvelé, lo vi, las Finales normalmente me las echo".

    EL SUEÑO DE RAÚL JIMÉNEZ CON AMÉRICA


    A pregunta expresa del deseo de en un futuro colgar las botas con la playera del América, Raúl Jiménez no dudó ni un segundo en afirmar que es algo que también quiere realizar.

    "¿Por qué no?, sería algo bonito donde empecé, terminar, pero vamos viendo como se van dando las cosas".

    Liga MX

