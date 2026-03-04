    Premier League

    Maguire fue condenado a 15 meses de cárcel en Grecia

    El defensa inglés del Manchester United recibió la condena acusado de agresión, resistencia al arresto e intento de soborno.

    Harry Maguire, defensor inglés del Manchester United, fue condenado este miércoles a 15 meses de prisión condicional por un tribunal griego por un incidente violento ocurrido en Mykodos en el 2020.

    El también seleccionado inglés ya había sido declarado culpable y sentenciado a 21 meses y 10 días acusado de agresión a funcionarios públicos, lesiones físicas leves e intento de soborno, pero tras apelar la sentencia, se postergó un nuevo juicio varias ocasiones, hasta ahora,

    El jugador no cumplirá la sentencia en prisión y su equipo legal volverá a apelar la setencia. Maguire siempre se ha declarado inocente de todos los cargos.

    El incidente según Maguire

    Todo ocurrió en una vacaciones del futbolista con su familia y amigos en el 2020 y en una entrevista con la BBC, en declaraciones recogidas por el Daily Mail, el jugador explicó que dos hombre se acercaron a su hermana y mientras le hacían la plática, su prometida Fern vio como se desmayaba (presumiblemente le inyectaron algo) y la chica perdió el conocimiento por momentos.

    El jugador pidió un transporte junto con su gente para llevar a la chica al hospital, pero los llevaron a una estación de policía y ahí los agredieron oficiales vestidos de civil

    "Al principio pensé que nos estaban secuestrando. Nos arrodillamos. Levantamos las manos. Empezaron a golpearnos. Me golpeaban las piernas, diciendo que mi carrera había terminado. Se acabó el futbol. 'No volverás a jugar'", le decían al jugador.

    "En ese momento, pensé que no había ninguna posibilidad. Eran policías, o no sabía quiénes eran. Así que intenté huir. Estuve en pánico, con miedo, temiendo por mi vida todo el tiempo", continuó.

    Finalmente, Maguire fue detenido durante ⁠dos días tras el incidente y siempre ha negado haber cometido delito alguno.

    Premier League Harry Maguire Manchester United Inglaterra 2026

