    Raúl Jiménez

    Raúl Jiménez entra en la historia de la Premier League con penales anotados

    El delantero mexicano se inscribe en los libros del máximo circuito del futbol británico gracias a un récord desde los 11 pasos.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Raúl Jiménez ya es histórico en Europa, y esta es la razón


    Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham, inscribió su nombre en los libros de la Premier League debido a su desempeño en los penales, lo que lo ha hecho acreedor a una marca inaudita en el futbol británico.

    El atacante mexicano anotó de penal en partidos ante el Manchester United y ante el Sunderland, ambos en febrero, hecho suficiente para que logre un hito en la Premier League.

    Raúl Jiménez es ya un delantero histórico al llegar a 13 penales anotados en la Premier League, líder histórico en el departamento entre quienes tienen un 100 % de efectividad en esta competición.

    Es decir: Raúl Jiménez ha anotado todos y cada uno de los penales cobrados dentro del máximo circuito del futbol británico y, encima, entre quienes tienen también esa perfección, es el que más penales ha anotado, con los referidos 13 cobros.

    LOS PENALES ANOTADOS POR RAÚL JIMÉNEZ EN LA PREMIER LEAGUE


    El Southampton es el 'cliente' frecuente de Raúl Jiménez en este departamento, aunque equipos como Nottinham Forest o Ipswich Town también han recibido más de un penal por parte del mexicano.

    Estos son los cobros anotados por parte del delantero mexicano en el máximo circuito del futbol británico:

    • Wolverhampton 2-3 Tottenham (03/11/2018)
    • Bournemouth 1-1 Wolverhampton (23/02/2019)
    • Wolverhampton 1-1 Burnley (25/08/2019)
    • Wolverhampton 1-1 Southampton (19/10/2019)
    • Southampton 2-3 Wolverhampton (18/01/2020)
    • Wolverhampton 3-0 Everton (12/07/2020)
    • Wolverhampton 3-1 Southampton (15/01/2022)
    • Nottingham Forest 0-1 Fulham (28/09/2024)
    • Fulham 2-2 Ipswich Town (Dos penales) (05/01/2025)
    • Fulham 1-0 Nottingham Forest (22/12/2025)
    • Manchester United 3-2 Fulham (01/02/2026)
    • Sunderland 1-3 Fulham (22/02/2026)
    RAÚL JIMÉNEZ, PERFECTO INCLUSO ENTRE GRANDES DE EUROPA
    No solo en la Premier League brilla el delantero mexicano, sino también en otras de las grandes ligas en Europa gracias a los penales anotados.

    Entre ellos está Vitinha, actual jugador del París Saint Germain, quien en competiciones domésticas, tanto en Portugal como en la Ligue 1 de Francia, acumula ocho goles anotados de penal, también con perfección.

    Eso sí, a nivel de competiciones internacionales, el portugués ya anotó otros dos penales en Champions League, pero también falló otros dos.

    Harry Kane del Bayern Múnich no es inmaculado, pero lleva una racha de 30 penales anotados, eso sí, en todas las competiciones, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales.

