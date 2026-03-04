Fulham vs. West Ham EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Raúl Jiménez
El delantero mexicano va por su primer gol en Craven Cottage desde hace casi dos meses, ahora en partido de la Jornada 29 de la Premier League.
Fulham vs. West Ham se enfrentan este miércoles como parte de la Jornada 29 de la Premier League de Inglaterra 2025-2026 en el que el conjunto de los Cottagers buscan ascender puestos, aunque sólo pueden hacerlo dos posiciones en caso de ganar combinado con otros resultados.
Fulham llega con 40 puntos y ubicado en media tabla del futbol inglés, mientras que los Hammers tienen n25 y ocupan un puesto en la zona de descenso; de ganar pueden salir de ahí si se combina con una derrota del Nottingham Forest ante Manchester City, que juegan a la par.
Además, el delantero mexicano Raúl Jiménez buscará su primer gol en el Craven Cottage desde el que hizo ante Chelsea el pasado 7 de enero, también dentro de la Premier League y que valió los tres puntos para su club.
FULHAM VS. WEST HAM, PARTIDO DE LA PREMIER LEAGUE CON RAÚL JIMÉNEZ COMO TITULAR
Esta temporada Raúl Jiménez tiene nueve goles anotados, ocho en la Premier League y uno en la Copa de la Liga de Inglaterra, donde ya está eliminado.
Estos son los goles de Raúl Jiménez esta campaña en la Liga de Inglaterra:
- Aston Villa 1-3 Fulham, 28 de septiembre
- Fulham 1-0 Sunderland, 22 de noviembre
- Fulham 1-0 Nottingham Forest, 22 de diciembre
- West Ham 0-1 Fulham, 27 de diciembre
- Fulham 2-1 Chelsea, 7 de enero
- Manchester United 3-2 Fulham 1 de febrero
- Sunderland 1-3 Fulham, 22 de febrero (doblete)
Estas son las acciones más destacadas del Fulham vs. West Ham con Raúl Jiménez como titular:
- ¡Gol del West Ham! Al minuto 65, Crysencio Summerville, quien aprovechó un descuido defensivo y definió cruzado.
- Raúl Jiménez sale de cambio al minuto 60 y su lugar lo ocupa Muniz.
- Ya se juega el segundo tiempo.
- Se acaba el primer tiempo en Craven Cottage.
- El VAr descarta, al 15', un posible penal para West Ham por una mano en el área del conjunto local de parte de Alex Iwobi.
- ¡El juego se pone en marcha!