Premier League Fulham vs. West Ham EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de Raúl Jiménez El delantero mexicano va por su primer gol en Craven Cottage desde hace casi dos meses, ahora en partido de la Jornada 29 de la Premier League.

Fulham vs. West Ham se enfrentan este miércoles como parte de la Jornada 29 de la Premier League de Inglaterra 2025-2026 en el que el conjunto de los Cottagers buscan ascender puestos, aunque sólo pueden hacerlo dos posiciones en caso de ganar combinado con otros resultados.

Fulham llega con 40 puntos y ubicado en media tabla del futbol inglés, mientras que los Hammers tienen n25 y ocupan un puesto en la zona de descenso; de ganar pueden salir de ahí si se combina con una derrota del Nottingham Forest ante Manchester City, que juegan a la par.

Además, el delantero mexicano Raúl Jiménez buscará su primer gol en el Craven Cottage desde el que hizo ante Chelsea el pasado 7 de enero, también dentro de la Premier League y que valió los tres puntos para su club.

FULHAM VS. WEST HAM, PARTIDO DE LA PREMIER LEAGUE CON RAÚL JIMÉNEZ COMO TITULAR

Esta temporada Raúl Jiménez tiene nueve goles anotados, ocho en la Premier League y uno en la Copa de la Liga de Inglaterra, donde ya está eliminado.

Estos son los goles de Raúl Jiménez esta campaña en la Liga de Inglaterra:

Aston Villa 1-3 Fulham, 28 de septiembre

Fulham 1-0 Sunderland, 22 de noviembre

Fulham 1-0 Nottingham Forest, 22 de diciembre

West Ham 0-1 Fulham, 27 de diciembre

Fulham 2-1 Chelsea, 7 de enero

Manchester United 3-2 Fulham 1 de febrero

Sunderland 1-3 Fulham, 22 de febrero (doblete)

Estas son las acciones más destacadas del Fulham vs. West Ham con Raúl Jiménez como titular: