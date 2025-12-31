Premier League Esto impide a Julián Araujo salir del Bournemouth El defensor mexicano tiene una oferta del Celtic, pero no tiene fácil su salida del equipo de la Premier League.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video El impedimento de Julián Araujo para salir del Bournemouth

Julián Araujo, defensa mexicano del Bournemouth, tiene una oferta del Celtic Glasgow de Escocia para continuar su carrera en Europa, sin embargo no luce fácil su posible salida del cuadro inglés.

Y es que, en la actual temporada, no suma ningún minuto de juego en la Premier League, apenas ha alineado un juego ante Brentford por la Copa de Inglaterra en agosto pasado donde fue titular y vio la tarjea roja en los últimos instantes del partido.

PUBLICIDAD

Por lo que buscar continuidad en su juego para ser considerado por Javier Aguirre para integrar la Selección Mexicana en el Mundial 2026 es ahora mismo de vital importancia para él.

Sin embargo, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la Premier League, en el artículo 10, establece que un club puede ceder un máximo de seis jugadores profesionales y, al mismo tiempo, no puede tener más de seis jugadores cedidos en su plantilla.

Y el Bournemouth tiene siete jugadores cedidos a distintos clubes.

El listado es el siguiente: Hamed Traore (Olympique de Marsella), Luis Sinisterra (Cruzeiro), Romain Faivre (Al-Taawoun F. C), Max Aarons (Rangers FC), Daniel Jebbison (Preston North End), Alex Paulsen (Lechia Gdansk) y Ben Winterburn (Barnet).

Bournemouth tendría que recuperar un par de ellos para poder dar salida a Araujo, pero el préstamo de todos se vence a mediados del 2026, por lo que la posible cesión de Julián se antoja más que complicada.