Raúl Jiménez gana elogios de su entrenador tras anotar con el Fulham

Raúl Jiménez respondió a la confianza del entrenador Marco Silva con el gol que le dio el triunfo 1-0 al Fulham sobre el Sunderland, un resultado crucial para el equipo londinense en su intento por alejarse de la parte baja de la clasificación en la Premier League.

El delantero mexicano apareció en el momento oportuno para destrabar un encuentro tenso y cerrado, marcado por la presión que arrastra el Fulham desde la reanudación tras la fecha FIFA. La ausencia por lesión del brasileño Rodrigo Muniz obligó a Silva a apostar por Jiménez desde el inicio, una decisión sustentada en la experiencia del atacante y en su capacidad para aparecer en escenarios de alta exigencia.

Previo al duelo, el estratega portugués había anticipado que la presencia del mexicano sería determinante, recordando su impacto en otros compromisos clave a lo largo de la temporada.

Tras la victoria, Silva reiteró su respaldo al delantero: “ Raúl siempre va a jugar con el corazón. Puede jugar increíblemente bien, y en otros momentos no tanto, pero sabes que su corazón siempre estará ahí y que lo dará todo por la camiseta”.

El técnico también valoró el rendimiento colectivo del Fulham, subrayando que su equipo dominó y evitó repetir errores recientes, especialmente el tropiezo ante Everton que alimentó dudas internas.