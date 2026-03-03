Premier League Traoré tiene prohibido levantar pesas en el West Ham por orden del técnico Nuno Espirito Santo, el estratega del club de la Premier League, explicó el porque no puede hacerlo.

El juego de Adama Traoré no se entendería sin su poder físico, su musculatura. Sin embargo, en West Ham, en su nuevo equipo desde hace poco más de un mes, también inquieta.

A tal grado que el técnico, Nuno Espirito Santo, le ha prohibido levantar pesas.

“Su físico y su genética son increíbles, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso”, aseguró el estratega sobre el canterano del Barca.

Pero claro que también tuvo palabras halagadoras para el extremo español.

“ Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno”, explicó.

La potencia y la velocidad de Trouré, que se ha llegado a medir en hasta 37 kilómetros por hora en pleno partido. Así como su ingenió, alguna vez se ha embadurnado de aceite de bebé para evitar que los defensas lo atrapen, igual que su habilidad en sus anteriores clubes como Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton Wanderers y Fulham sí que quiere aprovecharlos el técnico portugués.

“Vamos a aprovecharlo, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel”, finalizó.