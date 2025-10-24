Video ¿Un Androide que cocina? Haaland abre su canal de Youtube y muestra su lado más personal

Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City, estrenó su canal oficial de YouTube y en su primer video nos muestra, "Un día en la vida de un jugador de futbol profesional".

De inmediato ha hecho eco no solo por el número de suscriptores, que a la publicación de esta nota rebasa los 240 mil, sino por lo que nos enseña en él.

Lo más revelador en un día cualquiera, según lo que vimos, él mismo se prepara su desayuno y su cena. Es más compra los ingredientes de sus alimentos en una granja cercana en Greenoaks Farm.

Muestra a sus seguidores, no solo su dieta y como la cocina, su rutina física ( que inicia mucho antes del entrenamiento con el City y termina mucho después), también su entrenamiento e incluso su descanso.

Y claro algunas partes personales, como escenas de un video musical que grabó en su juventud con un grupo de amigos.

Su primer video ya cuenta con más de un millón 300 mil vistas.

Luego de preparar su desayuno (" vivo solo desde los 16 años, así que tengo que cocinar", asegura), nos muestra su tratamiento de luz roja para absorber mejor la vitamina D.

Su casa, elegante, pero minimalista, es vital en su rutina diaria y también su novia, Isabel Haugseng Johansen.

También durante la mañana, previo al entrenamiento, recibe masajes y terapias de tejidos blandos con el terapeuta del City, Mario Pafundi.

Tras la práctica con su club de la Premier League, vuelve a casa y él mismo se prepara sus alimentos de nueva cuenta: dos filetes tomahawk (por cierto se miran deliciosos) que deja listos para la cena.

Luego, ya por la noche, turna minutos en un sauna y en una tina de hielo, ambos acondicionadoas en el patio de su casa para combatir el cansancio.

Finalmente, junto a su novia, termina de preparar los tomahawk y cena con gusto.

"Ha sido un día precioso haciendo un montón de buenas cosas para mi cuerpo y es grandioso mostrarles a todos ustedes mi rutina diaria y lo que yo hago normalmente en mi vida", explica al final.

Erling Haaland mantiene su paso goleador tanto en la Premier League como con Noruega. Esta campaña suma ya 24 goles en 14 partidos, 11 en la liga inglesa en ocho juegos, y liga 12 encuentros consecutivos anotando entre su club y su selección.