    Champions League

    Manchester City vence al Villarreal y se mete al Top 5 de la Fase de Liga

    El cuadro de Pep Guardiola salió avante de su visita a España con los goles de Haaland y Silva.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video La Jornada 3 de Champions League arranca con goleadas

    Manchester City venció 2-0 a Villarreal de visitante este martes para mantenerse en los primeros puestos de la Fase de Liga de la Champions League.

    El cuadro dirigido por Pep Guardiola resolvió el partido en el primer tiempo con los goles de Erling Haaland y de Bernardo Silva.

    El equipo de la Premier League tiene actualmente 7 puntos en el quinto lugar, mientras que el Villarreal sigue en la zona baja de la clasificación con apenas un punto en tres partidos.

    HAALAND IGUALA A CRISTIANO RONALDO


    La nota la dio el delantero noruego Erling Haaland, quien llegó a 12 partidos de forma consecutiva con gol, por lo que igualó lo hecho por Cristiano Ronaldo con el Real Madrid hace años.

    Haaland ha tenido anotaciones a nivel de clubes, así como con su selección, en cada uno de los juegos en los que ha tenido actividad. En la temporada lleva 13 partidos y 23 goles anotados.

    En caso de que el fin de semana, ante Aston Villa, el delantero puedo imponer una nueva marca en el futbol mundial.

