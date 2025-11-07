Pep Guardiola alcanza los 1,000 partidos con un legado que cambió el futbol

Video Guardiola estalla y da tremendo discurso a fans que le piden su autógrafo

Pep Guardiola llegará este domingo a los 1,000 partidos como entrenador, una cifra que resume 17 años de éxitos, innovación táctica y dominio futbolístico. El técnico catalán alcanzará el hito en el duelo e ntre Manchester City y Liverpool, la gran rivalidad que ha marcado su etapa en Inglaterra.

Desde sus inicios en el Barcelona B, Guardiola mostró un liderazgo singular: promovió jóvenes como Sergio Busquets y Pedro, y transformó al primer equipo en una máquina. Con los blaugranas conquistó 14 títulos, incluido el histórico sextete de 2009.

En el Bayern Munich mantuvo su sello de control y posesión, aunque la Champions se le negó en tres intentos. En Inglaterra, su consolidación con el City es absoluta: seis Premier League, una Champions, dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga resumen su impacto.

Su influencia traspasa resultados. Entrenadores como Arteta, Maresca, Fábregas, Kompany o Xabi Alonso son herederos de su método, basado en la construcción desde el balón y la reinvención constante.