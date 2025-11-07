    Premier League

    Pep Guardiola alcanza los 1,000 partidos con un legado que cambió el futbol

    El entrenador catalán celebra una marca histórica y reafirma su lugar entre los grandes de todos los tiempos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Guardiola estalla y da tremendo discurso a fans que le piden su autógrafo

    Pep Guardiola llegará este domingo a los 1,000 partidos como entrenador, una cifra que resume 17 años de éxitos, innovación táctica y dominio futbolístico. El técnico catalán alcanzará el hito en el duelo e ntre Manchester City y Liverpool, la gran rivalidad que ha marcado su etapa en Inglaterra.

    Desde sus inicios en el Barcelona B, Guardiola mostró un liderazgo singular: promovió jóvenes como Sergio Busquets y Pedro, y transformó al primer equipo en una máquina. Con los blaugranas conquistó 14 títulos, incluido el histórico sextete de 2009.

    PUBLICIDAD

    En el Bayern Munich mantuvo su sello de control y posesión, aunque la Champions se le negó en tres intentos. En Inglaterra, su consolidación con el City es absoluta: seis Premier League, una Champions, dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga resumen su impacto.

    Su influencia traspasa resultados. Entrenadores como Arteta, Maresca, Fábregas, Kompany o Xabi Alonso son herederos de su método, basado en la construcción desde el balón y la reinvención constante.

    Con 715 victorias, 156 empates y apenas 128 derrotas, Guardiola combina estética y eficacia como pocos. A sus 54 años, mantiene contrato con el City hasta 2027 y no descarta dirigir una selección nacional en el futuro. Su legado, ya entre los más grandes, sigue escribiéndose partido a partido.

    Más sobre Premier League

    2 min
    Haaland abre canal de YouTube y muestra su lado más personal

    Haaland abre canal de YouTube y muestra su lado más personal

    2 min
    Muere Billy Vigar, futbolista juvenil de 21 años, formado en el Arsenal

    Muere Billy Vigar, futbolista juvenil de 21 años, formado en el Arsenal

    1 min
    Raúl Jiménez alcanza histórica cifra de partidos en la Premier League

    Raúl Jiménez alcanza histórica cifra de partidos en la Premier League

    2 min
    Chelsea hará donativo a familia de Diogo Jota

    Chelsea hará donativo a familia de Diogo Jota

    2 min
    Premier League inglesa rendirá homenaje a Diogo Jota

    Premier League inglesa rendirá homenaje a Diogo Jota

    Relacionados:
    Premier LeaguePep GuardiolaManchester CityFC Bayern MünchenBayern MúnichBarcelonaFC Barcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX