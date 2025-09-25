Billy Vigar, jugador de 21 años, murió este jueves 25 de septiembre tras no superar una lesión cerebral que lo tuvo en coma inducido desde el pasado fin de semana.

El futbolista se formó en las fuerzas básicas del Arsenal desde los 14 años de edad y con proceso hasta la Sub-21, hasta este 2024 que abandonó la institución de los Gunners.

PUBLICIDAD

"Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del ex jugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy ❤️", posteó el cuadro del Arsenal en redes sociales.

¿CÓMO MURIÓ BILLY VIGAR?



De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, Billy Vigar sufrió un choque contra un muro en el partido del fin de semana pasado del Chichester FC, equipo de la séptima división de Inglaterra, y considerada como no profesional.

El jugador quedó inducido en coma y fue operado el pasado martes con la esperanza de que todo mejorara, pero desafortunadamente no fue así.

“Después de sufrir una lesión cerebral significativa el sábado pasado, Billy Vigar fue puesto en coma inducido. El martes necesitaba una operación para ayudar a cualquier posibilidad de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó demasiado para él y falleció el jueves por la mañana. Descansa en paz Billy. Siempre en los corazones de todos en el Chichester City Football Club".

El Hastings United antes de firmar para Chichester en agosto, también se unió a las condolencias por la muerte de Billy Vigar este jueves.