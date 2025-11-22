    Premier League

    Raúl Jiménez marca y da triunfo al Fulham en la Premier League

    El delantero mexicano anotó el único tanto del juego y su segundo esta campaña en la liga inglesa.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Raúl Jiménez vuelve al gol y da triunfo al Fulham en la Premier League

    Raúl Jiménez marcó el único gol en la victoria del Fulham por 1-0 sobre el Sunderland, partido válido por la Jornada 12 de la Premier League inglesa.

    Se jugaba el minuto 84 del compromiso cuando el delantero de la Selección Mexicana aprovechó un centro del nigeriano Samuel Chukwueze para anticipar al defensor y puntear la balón con la pierna dercha y darle la victoria a los locales.

    El de este sábado es el tercer gol en la presente campaña para Raúl Jiménez con el Fulham y el segundo en la Premier pues ya había anotado ante el Aston Villa hace unas semanas. Jiménez no anotaba desde hace cinco encuentros con el conjunto inglés. pues última anotación previa a la de hoy fue el pasado 28 de septiembre.

    El exdelantero del América, Benfica, Atlético de Madrid y el Wolverhampton suma tres tantos esta campaña con los 'Whites', pues en la Copa de la Liga le anotó contra el Bristol City y también tiene una asistencia en Premier en el juego ante los Wolves.

    El triunfo también le llega muy bien a los Cottagers, pues habían perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos y con esta victoria se alejan de los puestos del descenso.

    El 'Lobo de Tepeji' volvió a la titularidad y aprovechó la ausencia del delantero brasileño Rodrigo Muniz , quien permanecerá fuera de actividad hasta mediados de febrero tras sufrir una lesión en los isquiotibiales.

