A Raúl Jiménez se le abre opción de volver a la titularidad en Fulham

Video Muniz se lesiona y Raúl Jiménez apunta a la titularidad en el Fulham

La ausencia del delantero brasileño Rodrigo Muniz, quien permanecerá fuera de actividad hasta mediados de febrero tras sufrir una lesión en los isquiotibiales, modificó el panorama ofensivo del Fulham y le abre la posibilidad al mexicano Raúl Jiménez de regresar al once inicial para el duelo frente al Sunderland.

El conjunto londinense, además, tampoco contará con el atacante Antonee Robinson, baja confirmada para el próximo compromiso.

El técnico Marco Silva lamentó la situación física de Muniz, quien deberá someterse a una intervención quirúrgica para corregir el problema muscular.

“ Es una noticia triste para nosotros y Rodrigo. Es un jugador que tiene grandes objetivos para la temporada de mejorar sus números. Siempre es difícil cuando ves que se ha recuperado de una lesión y afrontar una nueva que le obliga a operarse para recuperarse. Mediados de febrero podría ser un buen momento para él para volver”, expresó el entrenador este viernes.

Muniz ya había quedado al margen durante todo octubre por una molestia previa y únicamente había alcanzado a disputar dos encuentros desde su reincorporación. Su nueva baja, combinada con la ausencia de Robinson, abre espacio para que Jiménez retome protagonismo en el ataque del equipo.