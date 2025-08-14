Video ¡Gesto de campeón del mundo! Chelsea hará donativo a la familia de Diogo Jota

Uno tras otro, se han repetido los gestos de cariño y homenajes en torno al recuerdo de Diogo Jota y André Silva. De ejemplo, la Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la Jornada 1 del torneo que está por empezar este fin de semana.

Pero lo del Chelsea debe ser el gesto más inesperado y amable de todos, rebasa cualquier expectativa.

PUBLICIDAD

Según publica el diario deportivo digital "The Athletic", los jugadores del club inglés donarán parte de las primas que recibieron por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de ambos futbolistas.

Las estimaciones de lo que se embolsó el conjunto de la Premier League por coronarse en el torneo que se celebró en Estados Unidos recientemente, según el diario Marca, es de alrededor de 116 millones de dólares.

De esta cantidad, se repartieron unos 16 millones entre los jugadores de la plantilla que venció al PSG en la Final del torneo.

Esto serían unos 500 mil dólares por jugador y se decidió entregar una cantidad similar a la familia de ambos futbolistas portugueses.

Homenajes en el inicio de la Premier League

Por otro lado, la Premier League inicia este fin de semama la campaña 2025-26 y guardará un minuto de silencio en todos sus partidos de la Jornada 1.

Además, todos los futbolistas llevarán durante los juegos brazaletes negros en señal de luto y en las pantallas de los distintos estadios se mostrarán mensajes e imágenes de Diogo Jota.

Por su parte, tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, de los que fue parte Jota, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

Los Reds desplegará, también, un mosaico en recuerdo a los dos hermanos en su partido del viernes. Por si fuera poco, el club retiró el número 20 de Diogo tanto del primer equipo, como de la cantera y el conjunto femenino.

PUBLICIDAD

El accidente

Diogo Jota y su hermano André Silva, murieron la noche del 2 al 3 de julio en un accidente ocurrido en una autovía al noroeste de España, cuando el auto en el que iban se salió de la carretera antes de incendiarse.

Tras el percance, los investigadores hablaron en un primer momento de un posible neumático ponchado cuando intentó rebasar otro coche.

Jota, quien con 28 años se casó el pasado 22 de junio con su pareja de toda la vida y madre de sus tres hijos, iba camino de Santander (norte de España) cuando sufrió el accidente.

Según los medios, su intención era tomar un ferri desde allí hasta Inglaterra porque se le había desaconsejado tomar un avión debido a una reciente operación en un pulmón.