Raúl Jiménez alcanza histórica cifra de partidos en la Premier League

El delantero mexicano Raúl Jiménez alcanzó este sábado una cifra histórica en el futbol inglés al disputar su partido número 200 en la Premier League, convirtiéndose en el primer jugador de México en lograrlo.

Sin embargo, el festejo resultó amargo, pues su equipo, el Fulham, cayó 0-2 frente al Chelsea.

PUBLICIDAD

Jiménez inició el encuentro en la banca y entró al minuto 60, cuando los “Cottagers” ya estaban en desventaja tras los goles de Joao Pedro (45+9’) y Enzo Fernández (56’). Fue el segundo encuentro consecutivo en liga donde el atacante fue suplente, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores.

El 'Lobo de Tepeji' ha tenido un inicio irregular en la temporada 2025-26, con dos titularidades y dos ingresos desde el banquillo en las primeras cuatro fechas.

Con este partido, Jiménez acumula 135 encuentros con Wolverhampton (10,680 minutos, 40 goles y 18 asistencias) y ahora 65 con Fulham (4,025 minutos, 19 goles y 3 asistencias) en la Premier.

A el exjugador del los Wolves, América, Benfica y Atlético de Madrid le sigue Javier 'Chicharito' Hernández con 158 apariciones, mientras que Edson Álvarez (59) y Carlos Vela (37) también destacan en la lista de mexicanos en la liga inglesa.