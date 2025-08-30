    Raúl Jiménez

    Raúl Jiménez alcanza histórica cifra de partidos en la Premier League

    El atacante del Fulham se convirtió en el primer futbolista mexicano en llegar a 200 partidos jugados en la liga inglesa.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Orgullo mexicano! Raúl Jiménez logra marca histórica en Inglaterra

    El delantero mexicano Raúl Jiménez alcanzó este sábado una cifra histórica en el futbol inglés al disputar su partido número 200 en la Premier League, convirtiéndose en el primer jugador de México en lograrlo.

    Sin embargo, el festejo resultó amargo, pues su equipo, el Fulham, cayó 0-2 frente al Chelsea.

    PUBLICIDAD

    Jiménez inició el encuentro en la banca y entró al minuto 60, cuando los “Cottagers” ya estaban en desventaja tras los goles de Joao Pedro (45+9’) y Enzo Fernández (56’). Fue el segundo encuentro consecutivo en liga donde el atacante fue suplente, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores.

    El 'Lobo de Tepeji' ha tenido un inicio irregular en la temporada 2025-26, con dos titularidades y dos ingresos desde el banquillo en las primeras cuatro fechas.

    Con este partido, Jiménez acumula 135 encuentros con Wolverhampton (10,680 minutos, 40 goles y 18 asistencias) y ahora 65 con Fulham (4,025 minutos, 19 goles y 3 asistencias) en la Premier.

    A el exjugador del los Wolves, América, Benfica y Atlético de Madrid le sigue Javier 'Chicharito' Hernández con 158 apariciones, mientras que Edson Álvarez (59) y Carlos Vela (37) también destacan en la lista de mexicanos en la liga inglesa.


    Más sobre Raúl Jiménez

    1 min
    Raúl Jiménez logra primer gol en la temporada 2025-26 con el Fulham

    Raúl Jiménez logra primer gol en la temporada 2025-26 con el Fulham

    1 min
    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    1:22
    Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    1 min
    Raúl Jiménez elige a este crack mexicano para hacer pareja en Premier League

    Raúl Jiménez elige a este crack mexicano para hacer pareja en Premier League

    1:25
    El brutal golazo de Raúl Jiménez que lo consolida en la Premier League

    El brutal golazo de Raúl Jiménez que lo consolida en la Premier League

    Relacionados:
    Raúl JiménezFulhamPremier LeagueWolverhampton

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD