    Premier League

    Raheem Sterling sufre otro asalto en su casa

    El futbolista del Chelsea de la Premier League estaba al interior de la misma junto a su familia.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Otra vez! Raheem Sterling sufre asalto en su casa

    Como ya le ocurriera alguna vez, Raheem Sterling sufrió de nueva cuenta un asalto en su casa. Él y su familia estaban al interior de la misma cuando ocurrió el sábado pasado en su residencia de Berkshire, al oeste de Londres.

    Confirmado el incidente por su representante, el Daily Telegraph lo dio a conocer y expicó que todo pasó cuando un grupo de hombres ingresó a su domicilio cerca de las 6:00 pm locales. Sin embargo, fueron descubiertos por el futbolista y en la huída no hubo daños, tampoco se llevaron nada.

    PUBLICIDAD

    "Podemos confirmar que Raheem Sterling fue víctima de una invasión a su propiedad este fin de semana. También podemos confirmar que tanto él como sus hijos estaban presentes en su casa mientras ocurría.

    "Aunque se trate de la mayor violación de su privacidad y seguridad, estamos agradecidos de poder confirmar que él y sus seres queridos están a salvo. Pedimos que se respete la privacidad de Raheem y sus afectos en este momento difícil", se lee en el comunicado del representante del jugador.

    Lo ocurrido durante Qatar 2022

    Recordemos que durante el Mundial 2022, mientras Raheem e Inglaterra aguardaban el duelo de Octavos de Final ante Senegal, su familia sufrió un robo a mano armada en su casa en Leatherhead. Se llevaron artículos con valor de más 300 mil libras esterlinas.

    El delantero debió abandonar la concentración del representativo y volver a su país para atender a su familia, regresó para el duelo contra Francia de los cuartos de final.

    Video Sterling regresa con Inglaterra tras su complicado viaje a Londres

    Más sobre Premier League

    1 min
    Pep Guardiola alcanza los 1,000 partidos con un legado que cambió el futbol

    Pep Guardiola alcanza los 1,000 partidos con un legado que cambió el futbol

    2 min
    Haaland abre canal de YouTube y muestra su lado más personal

    Haaland abre canal de YouTube y muestra su lado más personal

    2 min
    Muere Billy Vigar, futbolista juvenil de 21 años, formado en el Arsenal

    Muere Billy Vigar, futbolista juvenil de 21 años, formado en el Arsenal

    1 min
    Raúl Jiménez alcanza histórica cifra de partidos en la Premier League

    Raúl Jiménez alcanza histórica cifra de partidos en la Premier League

    2 min
    Chelsea hará donativo a familia de Diogo Jota

    Chelsea hará donativo a familia de Diogo Jota

    Relacionados:
    Premier LeagueChelseaRaheem Sterling

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX