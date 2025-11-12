Como ya le ocurriera alguna vez, Raheem Sterling sufrió de nueva cuenta un asalto en su casa. Él y su familia estaban al interior de la misma cuando ocurrió el sábado pasado en su residencia de Berkshire, al oeste de Londres.

Confirmado el incidente por su representante, el Daily Telegraph lo dio a conocer y expicó que todo pasó cuando un grupo de hombres ingresó a su domicilio cerca de las 6:00 pm locales. Sin embargo, fueron descubiertos por el futbolista y en la huída no hubo daños, tampoco se llevaron nada.

"Podemos confirmar que Raheem Sterling fue víctima de una invasión a su propiedad este fin de semana. También podemos confirmar que tanto él como sus hijos estaban presentes en su casa mientras ocurría.

"Aunque se trate de la mayor violación de su privacidad y seguridad, estamos agradecidos de poder confirmar que él y sus seres queridos están a salvo. Pedimos que se respete la privacidad de Raheem y sus afectos en este momento difícil", se lee en el comunicado del representante del jugador.

Lo ocurrido durante Qatar 2022

Recordemos que durante el Mundial 2022, mientras Raheem e Inglaterra aguardaban el duelo de Octavos de Final ante Senegal, su familia sufrió un robo a mano armada en su casa en Leatherhead. Se llevaron artículos con valor de más 300 mil libras esterlinas.

El delantero debió abandonar la concentración del representativo y volver a su país para atender a su familia, regresó para el duelo contra Francia de los cuartos de final.