Cristiano Ronaldo lidera de nuevo la lista Forbes de futbolistas mejor pagados en 2025

¡Una barbaridad! CR7 domina la lista Forbes de futbolistas mejor pagados en 2025

Cristiano Ronaldo volvió a situarse en lo más alto del futbol mundial, pues el delantero portugués lidera por sexto año consecutivo la lista Forbes de los jugadores mejor pagados del planeta, con ingresos estimados en 239 millones de euros durante 2025.

Su contrato con el Al Nassr saudí, vigente hasta 2027, y sus numerosos acuerdos comerciales mantienen al astro luso en la cima, aunque con una ligera caída respecto a 2024 (-24 millones).

El podio lo completan Karim Benzema (89 millones, Al-Ittihad) y Lionel Messi (111, Inter Miami), quien se mantiene como el atleta más rentable fuera del campo gracias a los 60 millones que genera en patrocinios.

El primer europeo en la lista es Kylian Mbappé (81 millones, Real Madrid), seguido por Erling Haaland (68, Manchester City), Vinicius Jr. (51, Real Madrid) y Mohamed Salah (47, Liverpool).

Cierran el ‘top 10’ Sadio Mané (46, Al Nassr), Jude Bellingham (37, Real Madrid) y el debutante Lamine Yamal, de solo 18 años, que percibe 36,5 millones combinando salario y acuerdos publicitarios.