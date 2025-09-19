Guardiola piensa que Haaland puede superar a Cristiano y Messi en Champions

Video Guardiola piensa que Haaland podrá superar a Messi y a Cristiano

Erling Haaland, atacante del Manchester City, rompió otro récord goleador durante la victoria por 2-0 del club inglés en la Champions League contra el Napoli el jueves, y el entrenador Pep Guardiola cree que su talentoso delantero podría algún día ser el mejor jugador de Europa.

El noruego de 25 años se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la Champions League en alcanzar los 50 goles, puues lo hizo en su partido número 49 en la máxima competición europea al rematar de cabeza con gran habilidad un centro de Phil Foden en el minuto 56.

PUBLICIDAD

Con. ese tanto destrozó el récord del exdelantero del Manchester United y Real Madrid Ruud van Nistelrooy, quien alcanzó los 50 goles en 62 partidos.

“¿Qué puedo decir? Los números hablan por sí solos. Qué suerte y qué afortunados somos de tenerlo y lo felicito porque está al nivel de goles de (Ruud) Van Nistelrooy y (Robert) Lewandowski, pero sobre todo con los dos monstruos que han sido Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi durante 15 o 20 años, Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble”, dijo el DT español.

CR7 es el máximo goleador histórico de la Champions League con 140 goles. Al preguntarle si Haaland, dados sus números a tan temprana edad, podría algún día superar esa marca, Guardiola no dudó.