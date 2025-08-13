Diogo Jota, delantero portugués que militara en el L iverpool y de la selección lusa, falleció el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico en España y desde entonces las muestras de cariño se han multiplicado por doquier.

Y la Premier League hará la propio este fin de semana en el inicio de la campaña 2025-26 y guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la Jornada 1.

PUBLICIDAD

Además, todos los futbolistas llevarán en los juegos brazaletes negros en señal de luto y en las pantallas de los distintos estadios se mostrarán mensajes e imágenes del futbolista.

Por su parte, tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, de los que fue parte Jota, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

Ya el pasado fin de semana durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, se guardó un minuto de silencio por el futbolista, pero debió terminar antes por los gritos de varios aficionados del Palace lo que provocó el disgusto de la afición.

El accidente

Diogo Jota y su hermano André Silva, murieron la noche del 2 al 3 de julio en un accidente ocurrido en una autovía al noroeste de España, cuando el auto en el que iban se salió de la carretera antes de incendiarse.

Tras el accidente, los investigadores hablaron en un primer momento de un posible neumático ponchado cuando intentó rebasar otro coche.

Jota, quien con 28 años se casó el pasado 22 de junio con su pareja de toda la vida y madre de sus tres hijos, iba camino de Santander (norte de España) cuando sufrió el accidente.

Según los medios, su intención era tomar un ferri desde allí hasta Inglaterra porque se le había desaconsejado tomar un avión debido a una reciente operación en un pulmón.