Partidos del 8 de diciembre: Mexicanos en el extranjero y la NFL
El mexicano Johan Vásquez tendrá acción en la Serie A de Italia con el Genoa y el clásico Monday Night Football de la NFL.
Para este lunes 8 de diciembre la actividad deportiva no para, en especial con los mexicanos en el extranjero, como Johan Vásquez que tendrá actividad con el Genoa, cuando enfrenten al Udinese, en la Serie A del Calcio de Italia.
Además contarás con el clásico Monday Night Football de la NFL, donde se enfrentarán dos equipos que actualmente cuentan con marca ganadora y con grandes posibilidades de meterse a los Playoffs, Los Angeles Chargers vs. Philadelphia Eagles.
Serie A
Pisa vs. Parma
- Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, a las 8:00 am del Centro y a las 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
Udinese vs. Genoa
- Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 12:00 pm del Este, a las 11:00 am del Centro y a las 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
LaLiga
Osasuna vs. Levante
- Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
NFL
Los Angeles Chargers vs. Philadelphia Eagles
- Horario: A las 7:15 pm de la Ciudad de México y a las 8:15 pm del Este, a las 7:15 pm del Centro y a las 5:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
