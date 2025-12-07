    NFL

    Partidos del 8 de diciembre: Mexicanos en el extranjero y la NFL

    El mexicano Johan Vásquez tendrá acción en la Serie A de Italia con el Genoa y el clásico Monday Night Football de la NFL.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Final inédita! Toluca vs. Tigres, por el titulo de Liga MX

    Para este lunes 8 de diciembre la actividad deportiva no para, en especial con los mexicanos en el extranjero, como Johan Vásquez que tendrá actividad con el Genoa, cuando enfrenten al Udinese, en la Serie A del Calcio de Italia.

    Además contarás con el clásico Monday Night Football de la NFL, donde se enfrentarán dos equipos que actualmente cuentan con marca ganadora y con grandes posibilidades de meterse a los Playoffs, Los Angeles Chargers vs. Philadelphia Eagles.

    Serie A

    Pisa vs. Parma

    • Horario: A las 8:00 am de la Ciudad de México y a las 9:00 am del Este, a las 8:00 am del Centro y a las 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Udinese vs. Genoa

    • Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 12:00 pm del Este, a las 11:00 am del Centro y a las 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    LaLiga

    Osasuna vs. Levante

    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, a las 2:00 pm del Centro y a las 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    NFL

    Los Angeles Chargers vs. Philadelphia Eagles

    • Horario: A las 7:15 pm de la Ciudad de México y a las 8:15 pm del Este, a las 7:15 pm del Centro y a las 5:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

