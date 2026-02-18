    Futbol

    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup

    La jornada de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    El balón no deja de rodar y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como en los Play-offs de la UEFA Champions League, en los que podría darse el debut de Obed Vargas en el torneo junto al Atlético de Madrid, y los de la Concacaf Champions Cup.

    Abrimos directamente con los duelos del torneo de la UEFA que serán: Qarabag vs. Newcastle, Bodo/Glimt vs. Inter de Milán, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen y Brujas vs. Atlético de Madrid.

    Un poco más tarde, la acción se centra en los duelos de clubes de la Concacaf: Defence Force vs. Philadelphia Union, Universidad O&M vs. Cincinnati y Cartaginés vs. Whitecaps.

    Partidos del miércoles 18 de febrero de 2026

    Play-offs UEFA Champions League
    - Qarabag vs. Newcastle - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Bodo/Glimt vs. Inter de Milán - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Olympiacos vs. Bayer Leverkusen - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Brujas vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Concacaf Champions Cup
    - Defence Force vs. Philadelphia Union - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Universidad O&M vs. Cincinnati - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:06 pm ET, 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través TUDN.

    - Cartaginés vs. Whitecaps - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm ET, 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través TUDN.

