Futbol Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup La jornada de media semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

El balón no deja de rodar y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como en los Play-offs de la UEFA Champions League, en los que podría darse el debut de Obed Vargas en el torneo junto al Atlético de Madrid, y los de la Concacaf Champions Cup.

Abrimos directamente con los duelos del torneo de la UEFA que serán: Qarabag vs. Newcastle, Bodo/Glimt vs. Inter de Milán, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen y Brujas vs. Atlético de Madrid.

Un poco más tarde, la acción se centra en los duelos de clubes de la Concacaf: Defence Force vs. Philadelphia Union, Universidad O&M vs. Cincinnati y Cartaginés vs. Whitecaps.

Partidos del miércoles 18 de febrero de 2026

Play-offs UEFA Champions League

- Qarabag vs. Newcastle - El partido inicia a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Bodo/Glimt vs. Inter de Milán - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

- Olympiacos vs. Bayer Leverkusen - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Brujas vs. Atlético de Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

Concacaf Champions Cup

- Defence Force vs. Philadelphia Union - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

- Universidad O&M vs. Cincinnati - El partido inicia a las 7:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:06 pm ET, 7:06 pm CT y a las 5:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través TUDN.

- Cartaginés vs. Whitecaps - El partido inicia a las 9:06 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:06 pm ET, 9:06 pm CT y a las 7:06 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través TUDN.