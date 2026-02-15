Liga MX Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX La jornada del fin de semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video En donde duele: Festejo de Hormiga González, tremenda indirecta al América



El balón sigue rodando el fin de semana y nos tiene reservados emocionantes encuentros a lo largo, y ancho del planeta futbol como los mexicanos en el exterior y la Liga MX.

PUBLICIDAD

Iniciamos en Bélgica con el Cercle Brugge Heriberto Jurado ante Brujas. Continuamos en la FA Cup de Inglaterra con el Fulham de Raúl Jiménez que enfrenta al Stoke City.

Brincamos a la Liga de Escocia con el Celtic de Julián Araujo ante el Kilmarnock y de ahí a la Serie A de Italia con el Genoa de Johan Vásquez ante el Cremonese.

A continuación saltamos a la LaLiga con Obed Vargas y el Atético de Madrid vs. Rayo Vallecano y en Chipre el AEL Limassol y Guillermo Ochoa van ante el PAFOS.

En Grecia habrá duelo de mexicanos con el PAOK, de Jorge Sánchez, vs. el AEK de Orbelín Pineda.

Ya en la tarde noche la Liga MX cerrará su Jornada 6 con los duelos entre: Cruz Azul vs. Tigres y Santos vs. Mazatlán.

Partidos de hoy domingo 15 de febrero del 2026

Liga Bélgica

- Cercle Brugge vs. Brujas - El partido arranca a las 6:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 am ET, a las 6:30 am CT y a las 4:30 am PT.

FA Cup

- Stoke City vs. Fulham - El partido arranca a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

Liga Escocia

- Kilmarnock vs. Celtic - El partido arranca a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

Serie A

- Cremonese vs. Genoa - El partido arranca a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

PUBLICIDAD

LaLiga

- Rayo Vallecano vs. Atletico de Madrid - El partido arranca a las 9:15 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:15 am ET, a las 9:15 am CT y a las 7:15 am PT.

Liga Chipre

- AEL Limassol vs. Pafos - El partido arranca a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga Grecia

- PAOK vs. AEK - El partido arranca a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

LaLiga

- Mallorca vs. Betis - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 am PT.

Liga MX

- Cruz Azul vs. Tigres - El partido arranca a las 4:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 5:30 pm ET, a las 4:30 pm CT y a las 2:30 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, y en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Santos vs. Mazatlán - El partido arranca a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT. El juego lo podrás ver por ViX en Estados Unidos

Liga MX femenil

- América vs. Rayadas - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por TUDN, NU9VE y ViX, mientras en Estado Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD