Guatemala Estos son los juegos que Guatemala tendría en Europa el próximo mes de marzo El combinado de Luis Fernando Tena se quedó fuera del Mundial 2026.

Video Guatemala alista partidazos en Europa para la fecha FIFA de marzo

La Selección de Guatemala, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, alista dos partidos amistosos en Europa que ilusionan a todos los Chapines para la próxim fecha FIFA de marzo.

De acuerdo con medios guatemaltecos, Tena y compañía viajarán el Viejo Continente para enfrentar primero a Argelia, selección que estará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el viernes 27 de marzo en Italia, tentativamente en Monza o Torino.

Los Chapines aprovecharán el viaje para cerrar el parón internacional enfrentando, muy posiblemente, a la Selección de Perú el martes 31 de marzo en España, aún sin conocerse más detalles de qué ciudad podría ser.

Luego del fracaso de Guatemala y Tena para clasificar al Mundial 2026 tras caer ante Panamá en las eliminatorias de CONCACAF, la Bicolor ya tuvo su primer juego amistoso del año ante Canadá, el cual perdió por la mínima diferencia, celebrado en Los Ángeles, California.

El nuevo proyecto de Luis Fernando Tena a largo plazo busca consolidar una selección que sea capaz de lograr el ansiado boleto para la Copa del Mundo de 2030.

La federación de futbol de Guatemala tomó la decisión de mantener el proyecto de Luis Fernando Tena al frente del combinado chapín pese a no lograr el objetivo de clasificarse al Mundial de2026.