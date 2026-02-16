    Guatemala

    Estos son los juegos que Guatemala tendría en Europa el próximo mes de marzo

    El combinado de Luis Fernando Tena se quedó fuera del Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Guatemala alista partidazos en Europa para la fecha FIFA de marzo

    La Selección de Guatemala, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, alista dos partidos amistosos en Europa que ilusionan a todos los Chapines para la próxim fecha FIFA de marzo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Guatemala

    ¡Increíble! Guatemala decide el futuro de Tena
    2:01

    ¡Increíble! Guatemala decide el futuro de Tena

    Fútbol
    Ratifican a Luis Fernando Tena como técnico de Guatemala
    1 mins

    Ratifican a Luis Fernando Tena como técnico de Guatemala

    Fútbol
    El Color del Guatemala vs. Panamá, eliminatorio de Concacaf
    1:35

    El Color del Guatemala vs. Panamá, eliminatorio de Concacaf

    Fútbol
    Óscar Santis se quiebra al despedirse del Mundial 2026 con Guatemala
    1:57

    Óscar Santis se quiebra al despedirse del Mundial 2026 con Guatemala

    Fútbol
    ¿Y esto? Tena habla sobre Guatemala en el Mundial 2026 y se hace viral en minutos
    1:51

    ¿Y esto? Tena habla sobre Guatemala en el Mundial 2026 y se hace viral en minutos

    Fútbol
    FIFA castiga Guatemala: ¿Peligra su clasificación al Mundial 2026?
    1:25

    FIFA castiga Guatemala: ¿Peligra su clasificación al Mundial 2026?

    Fútbol
    Luis Fernando Tena y Guatemala en peligro de quedarse sin Mundial
    1:23

    Luis Fernando Tena y Guatemala en peligro de quedarse sin Mundial

    Fútbol
    'Pescadito' Ruiz ironiza sobre su récord goleador que empató Cristiano Ronaldo
    1 mins

    'Pescadito' Ruiz ironiza sobre su récord goleador que empató Cristiano Ronaldo

    Fútbol
    Partidos de hoy 2 de julio del 2025: Semifinales de Copa Oro y arranca Euro femenil
    2 mins

    Partidos de hoy 2 de julio del 2025: Semifinales de Copa Oro y arranca Euro femenil

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 29 de junio: EEUU juega en Copa Oro y Messi enfrenta al PSG del Mundial de Clubes
    2 mins

    Partidos hoy domingo 29 de junio: EEUU juega en Copa Oro y Messi enfrenta al PSG del Mundial de Clubes

    Fútbol

    De acuerdo con medios guatemaltecos, Tena y compañía viajarán el Viejo Continente para enfrentar primero a Argelia, selección que estará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el viernes 27 de marzo en Italia, tentativamente en Monza o Torino.

    Los Chapines aprovecharán el viaje para cerrar el parón internacional enfrentando, muy posiblemente, a la Selección de Perú el martes 31 de marzo en España, aún sin conocerse más detalles de qué ciudad podría ser.

    Luego del fracaso de Guatemala y Tena para clasificar al Mundial 2026 tras caer ante Panamá en las eliminatorias de CONCACAF, la Bicolor ya tuvo su primer juego amistoso del año ante Canadá, el cual perdió por la mínima diferencia, celebrado en Los Ángeles, California.

    El nuevo proyecto de Luis Fernando Tena a largo plazo busca consolidar una selección que sea capaz de lograr el ansiado boleto para la Copa del Mundo de 2030.

    La federación de futbol de Guatemala tomó la decisión de mantener el proyecto de Luis Fernando Tena al frente del combinado chapín pese a no lograr el objetivo de clasificarse al Mundial de2026.

    A través de un comunicado se dio a conocer en diciembre pasado que el estratega mexicano estará al frente de la selección para el proceso del 2026 al 2030.

    Relacionados:
    GuatemalaLuis Fernando TenaFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX