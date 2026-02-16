Fútbol Partidos del 16 de febrero: Se cierra jornada en España y Liga MX Femenil Tras el duro revés que sufrió el Barcelona en la Copa del Rey regresa enfrentando al Girona; Toluca recibe a Pachuca en Liga MX Femenil.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Golazo de las Diablas! Gran definición de Eugenie Le Sommer

Un lunes tranquilo en cuanto actividad deportiva se presenta para este día. En España se cierra la Jornada 24 de LaLiga con el compromiso entre Girona que recibe al Barcelona. El cuadro catalán llega ‘herido’ tras la goleada que recibió en la Copa del Rey a media semana.

PUBLICIDAD

El compromiso se juega en punto de las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM del Pacífico, en los Estados Unidos.

Partidos de hoy lunes 16 de febrero del 2026

Liga MX Femenil

Toluca vs. Pachuca: El juego se pone en marcha a las 18:00 horas en el Centro de México, 19:00 en el Este y 16:00 en el Pacífico.