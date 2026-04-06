    Futbol

    Partidos de hoy lunes 6 de abril: Santiago Gimenez y mexicanos en el extranjero

    La jornada de inicio de semana nos tiene listos encuentros de alto calibre en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¿El mejor de la historia? Santi Gimenez deja fuerte mensaje tras su regreso al Milan

    Inicia la semana y el planeta futbol nos tiene reservados duelos de alto calibre hoy lunes 6 de abril del 2026 en todos los frentes como los mexicanos en el extranjero.

    Arrancamos con la Jornada 35 de la Eerste Divisie con los juegos entre Cambur vs. Dordrecht de Stephano Carrillo y Roda de Daniel Lajud vs. Willem II.

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    De ahí pasamos a la fecha 31 Serie A de Italia donde la Juventus recibira al Genoa de Johan Vásquez y el Napoli hará lo propio ante el AC Milan de Santi Gimenez.

    Partidos de hoy lunes 6 de abril del 2026

    Eerste Divisie
    - Cambur vs. Dordrecht - El partido inicia a las 8:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:45 am ET, a las 9:45 am CT y a las 7:45 am PT.

    - Roda vs. Willem II - El partido inicia a las 8:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:45 am ET, a las 9:45 am CT y a las 7:45 am PT.

    Serie A Italia

    - Juventus vs. Genoa - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a la 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

    - Napoli vs. Milan - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pn CT y a las 11:45 am PT.

    Partidos 5 de abril de 2026
    Partidos 4 de abril de 2026
    Partidos 3 de abril de 2026
    Partidos 2 de abril de 2026
    Partidos 1 de abril de 2026

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