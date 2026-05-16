    Futbol

    Al-Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la AFC Champions League Two

    Cristiano Ronaldo va por un título más en carrera cuando dispute la final de la competencia de la Confederación Asiática de Futbol.

    Por:
    TUDN
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    Video Cristiano Ronaldo le recuerda a la afición de Al-Ahli que tiene cinco Champions

    Al-Nassr y Cristiano Ronaldo van por el título de la AFC Champions League Two ante el Gamba Osaka de Japón en juego que se celebrará en el Alawwal Park donde habitualmente juega el club de Arabia Saudita.

    La competencia asiática busca a su segundo campéon luego de que la campaña pasada se coronara el Sharjah SC en su primera edición.

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    Cristiano suma 36 títulos oficilaes a lo larga de su carrera futbolística por lo que busca el 37, el segundo con su actual equipo luego de ganar el Campeonato de Clubes Árabes 2023.

    Cristiano suma 971 goles a lo largo de su carrera y está muy cerca de los mil goles que son su objetivo.

    No hay enfrentamientos previos entre ambos clubes.

    El Al-Nassr es el líder de la Liga Saudí y un increíble error del portero brasileño del Al-Nassr, Bento, evitó que Cristiano Ronaldo ganara su primer título de la Liga en Arabia Saudita al permitir el empate de 1-1 del Al-Hilal de Karim Benzema en los últimos segundos del partido.

    Ahora deberá esperar hasta el próximo jueves cuando enfrente su duelo de la última jornada del torneo para intentarlo, de ganar al Damac se alzaría con el título.

    Sigue aquí las incidencias del partido:

    • Todo listo para el inicio del partido.
    • Arranca el juego.
    • El juego ha iniciado a buen ritmo y Osaka tiene la primera del partido un disparo de media distancia que el arquero japonés Araki ataja de buena manera.
    • Araki de nueva cuenta es probabo y resuelve de buena manera otro disparo del Al-Nassr a los 11 minutos.
    • Iñigo Martínez remata de cabeza, en una más de peligro, pero a la posición del arquero Araki.
    • Cristiano tiene su primer balón de peligro, pero rebana el balón en el área del conjunto japonés. Le sale un pase a Mané que dipara afuera a los 23 minutos.
    • Gamba Osaka se pone al frente del marcador a los 29 minutos del partido. Hummet hace un disparo al entrar al área para anotar.
    • Hay revisión del VAR de la jugada del gol, finalmente es validado el gol y sube al marcador.
    • Cristiano se pierde otra oportunidad de gol en un remate de cabeza en el que giró demasiado la cabeza y sale el balón desviado a los 45.
    • Arranca la segunda mitad.
    • Al Nassr necesita empatar el partido, pero el juego lo controla el Gamba Osaka.
    • Parecía un penal sobre Mané, pero ni el árbitro ni el VAR lo marcaron a los 67.
    • Joao Fpelix estrella un balón en uno de los postes a los 76.
    • Simakan remata de cabeza, pero a la posición del arquero Araki a los 81.
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