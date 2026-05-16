Futbol Al-Nassr vs Gamba Osaka EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la AFC Champions League Two Cristiano Ronaldo va por un título más en carrera cuando dispute la final de la competencia de la Confederación Asiática de Futbol.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Cristiano Ronaldo le recuerda a la afición de Al-Ahli que tiene cinco Champions

Al-Nassr y Cristiano Ronaldo van por el título de la AFC Champions League Two ante el Gamba Osaka de Japón en juego que se celebrará en el Alawwal Park donde habitualmente juega el club de Arabia Saudita.

La competencia asiática busca a su segundo campéon luego de que la campaña pasada se coronara el Sharjah SC en su primera edición.

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Cristiano suma 36 títulos oficilaes a lo larga de su carrera futbolística por lo que busca el 37, el segundo con su actual equipo luego de ganar el Campeonato de Clubes Árabes 2023.

Cristiano suma 971 goles a lo largo de su carrera y está muy cerca de los mil goles que son su objetivo.

No hay enfrentamientos previos entre ambos clubes.

El Al-Nassr es el líder de la Liga Saudí y un increíble error del portero brasileño del Al-Nassr, Bento, evitó que Cristiano Ronaldo ganara su primer título de la Liga en Arabia Saudita al permitir el empate de 1-1 del Al-Hilal de Karim Benzema en los últimos segundos del partido.

Ahora deberá esperar hasta el próximo jueves cuando enfrente su duelo de la última jornada del torneo para intentarlo, de ganar al Damac se alzaría con el título.

Sigue aquí las incidencias del partido: