    Futbol

    Celtic y Julián Araujo son campeones en la Liga de Escocia

    El defensor se convirtió en el primer mexicano en coronarse en la liga de aquella nación, tras el triunfo 3-1 del conjunto de Glasgow sobre Hearts.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Julián Araujo celebra el título de Celtic en Escocia

    Julián Araujo, que no juega desde marzo por una lesión, se coronó este sábado campeón de la Scottish Premiership junto con el Celtic tras una dramática victoria 3-1 ante el Hearts en la última jornada del campeonato.

    En las estadísticas frías, es el título de liga 56 del conjunto de Glasgow, el quinto de manera consecutiva, y el primero para un mexicano en la liga de aquella nación (Efraín Juárez ganó la Copa en el 2011).

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    Desde 1985 no se rompe la hegemonía de los dos clubes principales en Escocia, Rangers y Celtic, y el Hearts estuvo muy cerca de hacerlo.

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    Necesitaba un empate y lo tenía hasta el minuto 86, Shankland los había puesto adelante a los 42 minutos, pero a los 45+3 igualó Engels. Así, hasta casi el final del segundo tiempo. Entonces, Maeda apareció y anotó, desde la banda el abanderado marcó fuera de lugar, pero al final el VAR validó el tanto en medio de la polémica.

    Todavía al 90+8, Osmand marcó un tercer gol con un Hearts volcado al frente y con el arco vacío.

    Araujo participó a lo largo de la campaña en 10 partidos de liga, 14 en total en todas las competencias, y es campeón de Escocia.

    El defensa mexicano se sigue recuperando de una lesión muscular (se espera esté completamente recuperado a medidados de mayo) y su nombre apareció entre los 55 de la prelista de Javier Aguirre, el técnico de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial 2026.

    Julián Araujo festeja el título del Celtic

    Araujo, vía redes sociales subió una imagen durante el partido en el que mostraba su apoyo al equipo: "Vamossss @celticfc".

    Y al final del mismo, ya con el título en la mano mando la imagen del club en el que se anuncia como campeón de la Scottish Premiership (y en la que el mismo Araujo está) con un par de corazones.

    Video Julián Araujo está a nada de quedar fuera del Mundial 2026 por lesión
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