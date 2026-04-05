    Liga MX

    Partidos del 5 de abril: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Julián Quiñones regresa a la actividad en Arabia con Al-Qadisiyah, Chivas recibe a Pumas en la J13 del Clausura 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video 'Oso' González: Chivas está para ser campeón de Liga MX con o sin seleccionados

    La actividad deportiva de este domingo comienza a las 10:30 AM hora del Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT en los Estados Unidos) con el compromiso Spartak ante Lokomotiv de la Liga de Rusia. César Montes podría tener minutos de actividad.

    El juego que llama la atención en el futbol internacional es el que se llevará a cabo en la Liga de Arabia entre Al-Ettifaq ante Al-Qadisiya de Julián Quiñones, quien tuvo una destacada participación con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    En Cruz Azul no hay focos rojos por cuatro partidos sin ganar
    1 mins

    En Cruz Azul no hay focos rojos por cuatro partidos sin ganar

    Liga MX
    Aldo López sale del campo en ambulancia tras choque de cabezas en el Santos vs. América
    1 mins

    Aldo López sale del campo en ambulancia tras choque de cabezas en el Santos vs. América

    Liga MX
    Polémica arbitral en el encuentro entre Cruz Azul y Pachuca de la Jornada 13 de la Liga MX
    2 mins

    Polémica arbitral en el encuentro entre Cruz Azul y Pachuca de la Jornada 13 de la Liga MX

    Liga MX
    Erick Sánchez enciende las alarmas tras salir del Santos vs. América
    1 mins

    Erick Sánchez enciende las alarmas tras salir del Santos vs. América

    Liga MX
    Nico Sánchez asume culpa tras derrota de Rayados ante Atlético de San Luis
    1 mins

    Nico Sánchez asume culpa tras derrota de Rayados ante Atlético de San Luis

    Liga MX
    Resumen | La Fiera liga par de victorias de la mano de Javier Gandolfi
    6:58

    Resumen | La Fiera liga par de victorias de la mano de Javier Gandolfi

    Liga MX
    ¡Magistral definición de Daniel Arcila! El 2-0 de León y los tres puntos
    1:48

    ¡Magistral definición de Daniel Arcila! El 2-0 de León y los tres puntos

    Liga MX
    ¡Camilo Vargas es un muro Rojinegro! Cambindo cerca de doblete
    1:33

    ¡Camilo Vargas es un muro Rojinegro! Cambindo cerca de doblete

    Liga MX
    Antonio Mohamed ve derrota de Toluca como oportunidad para mejorar en lo que viene
    1 mins

    Antonio Mohamed ve derrota de Toluca como oportunidad para mejorar en lo que viene

    Liga MX
    Santos Laguna vs. América | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 13 del Clausura 2026
    1 mins

    Santos Laguna vs. América | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 13 del Clausura 2026

    Liga MX

    El balón rueda a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

    Partidos del domingo 5 de abril del 2026

    Liga MX Femenil
    Pumas vs. Puebla: El cotejo se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT en los Estados Unidos).
    El juego lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Necaxa vs. Tijuana. Las Centellas querrán salir del mal momento por el que atraviesan. Rueda el balón a las 15:40 horas en el Centro de México (17:40 ET y 14:40 PT).
    El juego lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Beisbol MLB
    NY Mets vs. San Francisco Giants: El playball se canta a las 14:00 horas en el Centro de México.
    El partido se transmite en México a través de Canal 9 y la plataforma digital Vix.

    Liga MX
    Chivas vs. Pumas UNAM: El juego de la jornada que inicia a las 20:00 horas en el Centro de México (22:00 ET y 19:00 PT).

    Relacionados:
    Liga MXJulián QuiñonesGuadalajaraPumas UNAMLiga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX