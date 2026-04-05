Liga MX Partidos del 5 de abril: Mexicanos en el extranjero y Liga MX Julián Quiñones regresa a la actividad en Arabia con Al-Qadisiyah, Chivas recibe a Pumas en la J13 del Clausura 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La actividad deportiva de este domingo comienza a las 10:30 AM hora del Centro de México (12:30 PM ET y 9:30 AM PT en los Estados Unidos) con el compromiso Spartak ante Lokomotiv de la Liga de Rusia. César Montes podría tener minutos de actividad.

El juego que llama la atención en el futbol internacional es el que se llevará a cabo en la Liga de Arabia entre Al-Ettifaq ante Al-Qadisiya de Julián Quiñones, quien tuvo una destacada participación con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA.

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El balón rueda a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

Partidos del domingo 5 de abril del 2026

Liga MX Femenil

Pumas vs. Puebla: El cotejo se pone en marcha a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT en los Estados Unidos).

El juego lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Necaxa vs. Tijuana. Las Centellas querrán salir del mal momento por el que atraviesan. Rueda el balón a las 15:40 horas en el Centro de México (17:40 ET y 14:40 PT).

El juego lo podrás ver en México y los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

Beisbol MLB

NY Mets vs. San Francisco Giants: El playball se canta a las 14:00 horas en el Centro de México.

El partido se transmite en México a través de Canal 9 y la plataforma digital Vix.