Liga MX Partidos de hoy sábado 4 de abril: Jornada 13 de Liga MX, MLS y futbol europeo Este día la actividad futbolera no para con partidazos alrededor del mundo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

Este sábado 4 de abril la actividad futbolera continua después de la fecha FIFA con partidos d e Liga MX, MLS y futbol europeo.

En el balompié mexicano se disputa la jornada 13 del Clausura 2026 donde destacan los juegos entre Cruz Azul y Pachuca, y el América frente a Santos Laguna.

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En la MLS el partido que llama la atención es el juego entre el I nter Miami y Austin FC debido a que el conjunto de las Garzas estrenará su nuevo estadio.

Por su parte en el futbol europeo destaca el partido Barcelona frente al Atlético de Madrid por la liga española y el Manchester City contra Liverpool por la FA Cup

PARTIDOS DE HOY SÁBADO 4 DE ABRIL

Liga MX:

- Monterrey vs. Atlético de San Luis – 5:00pm del centro de México; 7:00pm del ET

- Querétaro vs. Toluca - 5:00pm del centro de México; 7:00pm del ET

- León vs. Atlas - 7:00pm del centro de México; 9:00pm del ET

- Cruz Azul vs. Pachuca - 7:05pm del centro de México; 9:05pm del ET

La Liga:

- Mallorca vs. Real Madrid - 8:15am del centro de México; 10:15am del ET

- Atlético vs. Barcelona - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

FA Cup

- Manchester City vs. Liverpool - 5:30am del centro de México; 7:30am del ET

- Southampton vs. Arsenal - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

Bundesliga:

- Bayer Leverkusen vs. Wolfsburg – 7:30am del centro de México; 9:30am del ET

- Freiburg vs. Bayern Múnich - 7:30am del centro de México; 9:30am del ET

- Stuttgart vs. Borussia Dortmund - 10:30am del centro de México; 12:30pm del ET

Eredivisie:

- PSV vs. FC Utrecht - 8:30am del centro de México; 10:30am del ET

- Ajax vs. Twente - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

MLS: