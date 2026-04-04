    Liga MX

    Partidos de hoy sábado 4 de abril: Jornada 13 de Liga MX, MLS y futbol europeo

    Este día la actividad futbolera no para con partidazos alrededor del mundo.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

    Este sábado 4 de abril la actividad futbolera continua después de la fecha FIFA con partidos d e Liga MX, MLS y futbol europeo.

    En el balompié mexicano se disputa la jornada 13 del Clausura 2026 donde destacan los juegos entre Cruz Azul y Pachuca, y el América frente a Santos Laguna.

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    En la MLS el partido que llama la atención es el juego entre el I nter Miami y Austin FC debido a que el conjunto de las Garzas estrenará su nuevo estadio.

    Por su parte en el futbol europeo destaca el partido Barcelona frente al Atlético de Madrid por la liga española y el Manchester City contra Liverpool por la FA Cup

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    PARTIDOS DE HOY SÁBADO 4 DE ABRIL

    Liga MX:

    - Monterrey vs. Atlético de San Luis – 5:00pm del centro de México; 7:00pm del ET
    - Querétaro vs. Toluca - 5:00pm del centro de México; 7:00pm del ET
    - León vs. Atlas - 7:00pm del centro de México; 9:00pm del ET
    - Cruz Azul vs. Pachuca - 7:05pm del centro de México; 9:05pm del ET

    La Liga:

    - Mallorca vs. Real Madrid - 8:15am del centro de México; 10:15am del ET
    - Atlético vs. Barcelona - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

    FA Cup

    - Manchester City vs. Liverpool - 5:30am del centro de México; 7:30am del ET
    - Southampton vs. Arsenal - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

    Bundesliga:

    - Bayer Leverkusen vs. Wolfsburg – 7:30am del centro de México; 9:30am del ET
    - Freiburg vs. Bayern Múnich - 7:30am del centro de México; 9:30am del ET
    - Stuttgart vs. Borussia Dortmund - 10:30am del centro de México; 12:30pm del ET

    Eredivisie:

    - PSV vs. FC Utrecht - 8:30am del centro de México; 10:30am del ET
    - Ajax vs. Twente - 1:00pm del centro de México; 3:00pm del ET

    MLS:

    - Inter Miami vs. Austin FC - 5:30pm del centro de México; 7:30pm del ET
    - NY Red Bulls vs. Cincinnati - 5:30pm del centro de México; 7:30pm del ET
    - Houston Dynamo vs. Seattle Sounders - 6:30pm del centro de México; 8:30pm del ET
    - Los Angeles FC vs. Orlando City - 6:30pm del centro de México; 8:30pm del ET
    - LA Galaxy vs. Minnestoa United - 8:30pm del centro de México; 10:30pm del ET

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