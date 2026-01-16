Futbol Partidos del 16 de enero: Liga MX y Liga MX Femenil El fin de semana inicia con emocionantes encuentros en todos los frentes futbolísticos.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Así puedes ver el Mazatlán vs. Monterrey de la Jornada 3 del Clausura 2026

El balón sigue rodando en el inicio del fin de semana y nos depara emocionantes encuentros en todos los frentes futbolísticos como la Liga MX Femenil y l a Liga MX, LaLiga y la Serie A.

El día inicia con el sorteo de la UEFA Conference League en el que Orbelín Pineda con AEK de Atenas y Mateo Chávez del AZ Alkmaar definirán sus rivales en la ronda de play-offs eliminatorios.

PUBLICIDAD

Más tarde en LaLiga abren la actividad de la Jornada 20 con el Espanyol y el Girona, mientras en Italia el Pisa y el Atalanta hacen lo propio en la fecha 21.

Ya en México, en el arranque de la Jornada 3 de la Liga MX femenil destacan los encuentros entre Cruz Azul vs. Pachuca y Pumas vs. Mazatlán.

Y finalmente, por la noche Mazatlán y Monterrey estrenan la fecha 3 de la Liga MX.

Partidos de hoy viernes 16 de enero del 2025

UEFA Conference League

- Sorteo ronda de play-offs eliminatorios - El sorteo inicia a las 6:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 am ET, a las 6:00 am CT y a las 4:00 am PT.

Serie A

- Pisa vs. Atalanta - El partido inicia a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT.

LaLiga

- Espanyol vs. Girona - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Liga MX Femenil

- Cruz Azul vs. Pachuca - El partido inicia a las 3:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:45 pm ET, a las 3:45 pm CT y a la 1:45 pm PT. El partido lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por ViX.

- Pumas vs. Mazatlán - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a la 4:00 pm PT. El partido lo podrás ver tanto en México como en Estados Unidos por ViX.

PUBLICIDAD

Liga MX

- Mazatlán vs. Monterrey - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a la 7:00 pm PT. El partido lo podrás ver tanto en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.