    AEL y Memo Ochoa reciben dos goles en dos minutos y caen en Chipre

    El AEL cayó ante el Apollon con dos goles marcados al arquero mexicanos en un par de minutos.

    Omar Carrillo
    Video AEL y Memo Ochoa reciben dos goles en dos minutos y caen con el Apollon

    Guillermo Ochoa recibió dos goles en un par de minutos y el AEL cayó 2-1 ante el Apollon en la jornada 25 de la Liga de Chipre.

    La dolorosa derrota del conjunto del mexicano se presentó luego de que a los 15 minutos arrancaron ganando con un tanto de Luther Singh a los 15 minutos.

    Luego, la presión del conjunto local ejerció frutos y Pedro David Rosendo Marques, a los 67, y Bruno Gaspar, a los 68, le dieron la vuelta al partido con dos sendos goles consecutivos.

    El primero de ellos fue tras un pase filtrado y un disparo sobre Memo que nada pudo hacer, y el segundo en un tiro potente que le pasó entre los piernas.

    El próximo fin de semana se jugará la última fecha del torneo regular en Chipre y entonces los 14 equipos se dividirán en dos sectores, los primeros seis disputarán el campeonato, mientras los ocho últimos el descenso. Todos los equipos conservan sus puntos y los tres últimos descienden de categoría.

    El AEL es el séptimo sitio con 33 unidades y ya había pérdido la posibilidad de disputar la fase por el campeonato hace un par de semanas, el sexto sitio el APOEL suma 42 unidades.

    De ganar en el último encuentro del torneo ante el Ominia, podría arrancar la fase por no descender como el equipo con más unidades, ya que el Omonia le sigue con 31 unidades, al igual que el Anorthosis.

    Mientras tanto, Ochoa se mantendrá luchan por un sitio en la Selección Mexicana para asistir a su sexta Copa del Mundo.

    Video “Me querían obligar a llevar a Ochoa”: Revela extécnico de México
