    Memo Ochoa titular con AEL Limassol EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de liga de Chipre

    El portero mexicano sigue sumando minutos y alzando la mano de cara al Mundial de 2026.

    El protero mexicano Memo Ochoa vuelve a la acción en la Jornada 21 de 26 de la Primera División de Chipre con el AEL Limassol.

    Ochoa visita el estadio del Krasava Ypsonas con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva en liga.

    AEL Limassol venció 1-2 a Omonia a media semana para avanzar a las Semifinales de la Copa de Chipre con un Ochoa destacable y clave para obtener la victoria.

    AEL Limassol luce en el séptimo lugar con 31 puntos en el Grupo A.

    CAYÓ EL TERCER GOL EN CONTRA PARA OCHOA


    Al minuto 57', Algassime Bah anota el 3-0 ante el Limassol.

    INICIA EL SEGUNDO TIEMPO


    Krasava Ypsonas 2-0 AEL Limassol

    TERMINA EL PRIMER TIEMPO


    Krasava Ypsonas 2-0 AEL Limassol

    SEGUNDO GOL EN CONTRA PARA OCHOA


    Ivano Pankov anota el 2-0 para Ypsonas.

    LE ANOTAN EL PRIMER GOL A MEMO OCHOA


    Al minuto 37, gol de Issam Chebake.

    INICIA EL PARTIDO


    Krasava Ypsonas 0-0 AEL Limassol

    ALINEACIÓN DEL AEL LIMASSOL DE MEMO OCHOCA

    • Memo Ochoa
    • Conceicao
    • Stevanovic
    • Bogdan
    • Imanishimwe
    • Milosavjevic
    • Zdravkovski
    • Jradi
    • Singh
    • Natel
    • Sawo
    Guillermo OchoaAEL LimassolFutbol

