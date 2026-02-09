Guillermo Ochoa Memo Ochoa titular con AEL Limassol EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de liga de Chipre El portero mexicano sigue sumando minutos y alzando la mano de cara al Mundial de 2026.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Bombita! El portero que sería convocado para el partido vs. CR7



El protero mexicano Memo Ochoa vuelve a la acción en la Jornada 21 de 26 de la Primera División de Chipre con el AEL Limassol.

PUBLICIDAD

Ochoa visita el estadio del Krasava Ypsonas con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva en liga.

AEL Limassol venció 1-2 a Omonia a media semana para avanzar a las Semifinales de la Copa de Chipre con un Ochoa destacable y clave para obtener la victoria.

AEL Limassol luce en el séptimo lugar con 31 puntos en el Grupo A.

CAYÓ EL TERCER GOL EN CONTRA PARA OCHOA



Al minuto 57', Algassime Bah anota el 3-0 ante el Limassol.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO



Krasava Ypsonas 2-0 AEL Limassol

TERMINA EL PRIMER TIEMPO



Krasava Ypsonas 2-0 AEL Limassol

SEGUNDO GOL EN CONTRA PARA OCHOA



Ivano Pankov anota el 2-0 para Ypsonas.

LE ANOTAN EL PRIMER GOL A MEMO OCHOA



Al minuto 37, gol de Issam Chebake.

INICIA EL PARTIDO



Krasava Ypsonas 0-0 AEL Limassol

ALINEACIÓN DEL AEL LIMASSOL DE MEMO OCHOCA