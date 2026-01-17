    Futbol

    Guillermo Ochoa mantiene en cero su portería y el AEL gana

    El portero mexicano y su club vencieron 2-0 al Akritas Chlorakas y ya están en la séptima posición en la liga de Chipre.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Memo Ochoa sigue sumando ceros y méritos, y el AEL gana

    Guillermo Ochoa, con una destacada actuación, y el AEL Limassol vencieron este sábado al Akritas Chlorakas dentro de la Jornada 18 de la Liga de Chipre y se colocaron en la séptima posición del torneo.

    Memo cumplió con un buen partido, con un par de atajadas destacadas, y logró mantener su arco sin goles con lo que sumó su quinto cero desde su llegada al club.

    Además, sumó minutos y algún mérito en su búqueda de ser parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el cual sería el sexto en su cuenta particular.

    Los tantos del encuentro, los dos, fueron obra de Zakaria Sarjo Sawo, a los 20 y a los 40 minutos.

    El AEL logró definir el partido desde la misma primera mitad y nunca hubo sensación de peligro real de que hubiera una remontada.

    El conjunto alcanzó 27 unidades y está en séptima posición del torneo a solo un sitio de meterse entre los seis que disputan la fase final del torneo.

    Y está a tres unidades del sexto sitio, el Apollon que suma 30 puntos y a cinco del AEK Larnaca que tiene 34.

