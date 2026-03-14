    Mexicanos en el Exterior

    Memo Ochoa recibe dos goles y el AEL Limassol ya luchará por no descender

    El guardameta mexicano que lucha por ir al Mundial 2026 vuelve a sufrir en Chipre.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Memo Ochoa y los goles que recibió su equipo especialmente dolorosos

    Memo Ochoa, portero mexicano del AEL Limassol, pasó una mala tarde en la Primera División de Chipre, todo después de que su equipo perdió por 2-1 como local ante el Omonia Aradippou y con el camino a la Copa Mundial de la FIFA 26 con la Selección Mexicana en el panorama.

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    El guardameta mexicano sufrió dos remates en el área chica, el primero en el primer tiempo, procedente de un tiro de esquina, el segundo tras un centro por derecha.

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    Si nos ponemos un poco más exigentes, Memo Ochoa pudo cortar ambas jugadas, aunque a final de cuentas, los goles fueron inevitables.

    Una atajada más importante en el segundo tiempo daba vida, pero a final de cuentas, el Omonia acabó por imponerse con gol prácticamente de último minuto.

    Memo Ochoa y el AEL Limassol lucharán ahora por tratar de mantenerse en la Primera División en el que es llamado extraoficialmente el 'Grupo B' por la permanencia en Chipre.

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