    Futbol

    Increíble error de Guillermo Ochoa lo deja fuera de la Copa de Chipre

    Una pifia del portero mexicano contribuyó a la eliminación del AEL Limassol ante Pafos en Semifinales.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Error de Guillermo Ochoa y AEL Limassol es eliminado de la Copa de Chipre

    El portero mexicano Guillermo Ochoa protagonizó un insólito error en la derrota por 3-1 que sufrió su equipo, AEL Limassol, ante el Pafos en las Semifinales de la Copa de Chipre.

    Corría el minuto 56 con el marcador empatado 1-1 cuando Ochoa recibió el balón en su área y ante la presión del rival intentó despejar, pero terminó estrellando el balón en el cuerpo del delantero y se incrustó en propia puerta para el 2-1 del Pafos.

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    Es uno de los peores errores, sino es que el peor, en la carrera de Guillermo Ochoa que generalmente es un arquero que da seguridad y confianza a su equipo.

    El AEL Limassol fue eliminado de la Copa de Chipre con marcador global de 5-2 tras perder el juego de ida por 2-1 y la vuelta por 3-1 con el error incluido de Memo Ochoa.

    El portero de 40 años termina contrato con el AEL Limassol este verano y fuentes reportan que no renovará; Ochoa ha recibido 40 goles en 27 partidos con seis arcos en cero.

    El error de Guillermo Ochoa llega a menos de dos meses del Mundial 2026. El exportero del América se perfila a asistir a su sexta Copa del Mundo tras la grave lesión de Luis Malagón en la Selección Mexicana.

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