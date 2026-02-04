    AEL Limassol

    La atajada de Memo que hace recordar la de Neymar en el Mundial 2014

    El portero mexicano tuvo una destacada actuación con el AEL en la Copa de Chipre y avanzaron a las Semifinales al vencer 2-1 al Omonia.

    Por:
    Omar Carrillo
    Guillermo Ochoa y el AEL Limassol avanzaron este miércoles a las Semifinales de la Copa de Chipre con una destacada actuación del arquero mexicano a tal grado que una de sus atajadas ante el Omonia hizo recordar a la que le hizo a Neymar en el Mundial del 2014.

    El duelo debió irse hasta los tiempos extra para definir el 2-1 final. Los goles del partido fueron obra de Leo Natel, a los 77 minutos, y de Thapelo Maseko, a los 115, por parte del AEL. Mientras por el rival marcó Ryan Mmaee, a los 90+8.

    El VAR poco antes del final, no dio por válida una jugada en que Semedo meció las redes, pero en fuera de lugar. Lo que habría significado el empate para Omonia.

    Memo cumplió con una sólida actuación para ayudar a su club a avanzar con dos atajadas de gran nivel. Una a un disparo a media altura con potencia que desvió de gran manera.

    La otra, ocurrió a los 69 minutos del partido cuando tras el cobro de un tiro libre, un rival remató de cabeza cerca del punto penal.

    El esférico salió potente a la derecha de Ochoa que se lanzó a ese punto hacia atrás, como en aquella jugada ante Brasil que le dio la vuelta al mundo.

    Detuvo el esférico con las dos manos tras un botepronto y aunque hubo un crontrarremate pegó en el poste y el AEL se salvó de la anotación.

    La reacción de sus compañeros no se hizo esperar y festejaron con Memo el lance.

    Ochoa sigue en la lucha para hacerse de un sitio en el representativo de su país que jugará el Mundial 2026 en junio y julio, próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

    Relacionados:
    AEL Limassol

