    Guillermo Ochoa

    Ochoa vuelve a la titularidad con el AEL en las semifinales de la Copa de Chipre

    El arquero mexicano jugó los 90 minutos en la derrota 1-2 ante Pafos en el partido de ida de las Semifinales del torneo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Guillermo Ochoa regresa a la titularidad con el AEL en semifinales de la Copa de Chipre

    Guillermo Ochoa regresó esta tarde a la titularidad con el AEL Limassol y jugó los 90 minutos del partido de ida de las Semifinales de la Copa de Chipre en el que su equipo cayó 1-2 como local ante en Pafos y cumplió con una buena actuación con tres atajadas importantes.

    Y es que el popular Memo, ligó dos partidos con su club sin jugar, estos fueron ante el Achnas y ante el Omonia Aradippou.

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    Que si se suman a los dos en los que fue banca con la Selección Mexicana en la fecha FIFA de marzo, Portugal y Bélgica, sumó cuatro duelos sin ver acción de manera consecutiva.

    La ocasión más reciente en que había estado bajo el arco fue el 14 de marzo y fue titular en la caída 1-2 de su equipo ante el Achnas.

    Los goles del partido de este miércoles fueron obra de Zakaria Sarjo Sawo, a los 45+3, por los de casa y de Jajá, a los 10 de penal y a los 37. Memo Ochoa cumplió con una buena actuación en la que no pudo hacer nada en los goles en contra y hacia el final del juego detuvo dos disparos para evitar otro gol en contra.

    El juego de vuelta se jugará el próximo 14 de abril en casa del Pafos y el AEL, y Ochoa continuáran en la fase por no descender que disputan los sitios del siete al 14 en la liga de Chipre, luego de que no lograron meterse entre los primeros seis para buscar el título del torneo.

    Video Memo Ochoa queda fuera de convocatoria de AEL Limassol tras jugar con México
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