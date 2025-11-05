    Efraín Juárez

    ¿Regresa a Europa? Efraín Juárez estaría en la órbita de Celtic

    El técnico de los Pumas se unió a la lista de candidatos para dirigir a un histórico.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Los retó? Así reaccionó Efraín Juárez a reclamos de los aficionados

    Efraín Juárez no la pasa bien con los Pumas a pesar de que tiene al equipo en puestos de Play In del Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, su nombre comienza a sonar para dirigir a un equio histórico.

    De acuerdo con información de Scottish Sun, el estratega mexicano se metió sorpresivamente a la lista de candidatos para dirigir al Celtic de Glasgow luego de la salida de Brendan Rodgers.

    Efraín Juárez conoce muy bien al Celtic ya que en el 2010 fichó con el conjunto escocés donde solo tuvo participación en 20 partidos durante una temporada antes de ser cedido al Zaragoza para que en el 2012 regresara a México con América.

    Hace unos meses, cuando aun dirigía al Atlético Nacional, Efraín Juárez señaló en entrevista para el mismo medio que en algún momento le gustaría ser técnico del Celtic.

    Sin embargo, el mismo medio escocés considera que sería arriesgado que el mexicano tome el mando del Celtic a pesar de los vínculos que tiene con el equipo.

    A pesar de este rumor ha trascendido que la directiva universitaria mantiene la confianza en Efraín Juárez y que ahora están concentrados en meterse a la liguilla del futbol mexicano.

    Actualmente Efraín Juárez tiene a Pumas en la décima posición del Apertura con 18 puntos para mantenerse en puestos de Play In.

    Mientras que el Celtic se ubica en la segunda posición de la Scottish Premiership y en el puesto 21 de le UEFA Europa League.

