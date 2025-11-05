Diego Mejía, técnico mexicano que está brillando con el Atlético Ottawa , reveló el deseo que tiene para el futuro luego de la falta de apoyo que tienen algunos estrategas mexicanos en la Liga MX.

En entrevista con Línea de 4, destacó las diferencias que existen entre Canadá y México en el apoyo que se le dan a los técnico locales.

PUBLICIDAD

“Como mexicano en el extranjero tienes esa responsabilidad añadida al llegar aquí y tratar de demostrar porque te contratan, soy el único extranjero en la liga (Canadá) l a federación apoya a los entrenadores locales para que se formen en Europa. Y siendo el único entrenador extranjero ha sido un reto bastante interesante… y me ha ayudado a crecer”

" En México es un ambiente completamente distinto que si se le juzga distinto al entrenador mexicano que al extranjero por el tiempo que se la da y la paciencia que le tienen”

“Tuve algunas entrevistas con grupo Orlegui, Puebla, Mazatlán y al final surgió la oportunidad de venir al Atlético Ottawa y la verdad tengo como objetivo poder ir a la MLS. Yo siendo entrenador en México nunca me abrieron las puertas para una entrevista en la MLS y aquí me he entrevistado con la liga tres veces”, indicó Diego Mejía.

Antes de llegar al Atlético Ottawa, Diego Mejía dirigió a los Bravos de Juárez en el 2023 en donde pudo salvar al equipo de la multa y actualmente en el futbol canadiense está nominado como el mejor entrenador del año.