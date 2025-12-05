    Liga MX

    Partidos del 6 de diciembre: Calendario Mundial 2026 y Semifinales de la Liga MX

    La emoción del futbol iniciará temprano con el calendario oficial del Mundial 2026 y en la tarde con la Liguilla de la Liga MX.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Así puedes ver el Toluca vs. Monterrey rumbo a la Final del Apertura 2025

    Para este sábado 6 de diciembre la emoción del deporte comenzará desde temprano con actividades en la máxima categoría del automovilismo con las Qualy del GP de Qualy GP Abu Dhabi, así como futbol europeo y por supuesto, el calendario para el Mundial de 2026 y, por la tarde, las Semifinales de la Liga MX.

    Si bien ya se saben cada uno de los rivales de cada selección con boleto para e l Mundial de 2026 a realizase en Estados Unidos, México y Canadá, aún falta por determinarse las fechas y los horarios de los partidos, lo que se dará a conocer este día.

    La Fórmula Uno también será un espectáculo aparte, ya que se encuentran en recta final y el campeón podría decidirse desde la arrancada de salida.

    Y como platillo final, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Toluca saltarán a la cancha por la tarde para disputar los partidos de Vuelta de las Semifinales de la Liga MX, con lo que se cerrará con broche de oro la extensa jornada deportiva.

    PARTIDOS DEL SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DEL 2025

    Fórmula Uno

    Qualy GP Abu Dhabi

    • Horario: A las 8:00 am del Centro de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Liga de Bélgica

    Cercle Brugge vs. Standard

    • Horario: A las 9:00 am del Centro de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Premier League

    Bournemouth vs. Chelsea

    • Horario: A las 9:00 am del Centro de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Eerste Divisie

    Willem II vs. Dordrecht

    • Horario: A las 9:30 am del Centro de México y a las 10:30 am del Este, 9:30 am del Centro y 7:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Mundial 2026

    Revelación del calendario del Mundial 2026

    • Horario: A las 11:00 am del Centro de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Liga de Turquía

    Istanbul vs. Fenerbahçe

    • Horario: A las 11:00 am del Centro de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    LaLiga

    Betis vs. Barcelona

    • Horario: A las 11:30 am del Centro de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    MLS

    Inter Miami vs. Vancouver

    • Horario: A las 1:30 pm del Centro de México y a las 2:30 pm del Este, 1:30 pm del Centro y 11:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Liga MX

    Toluca vs. Monterrey

    • Horario: A las 7:00 pm del Centro de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Tigres vs. Cruz Azul

    • Horario: A las 9:10 pm del Centro de México y a las 10:10 pm del Este, 9:10 pm del Centro y 7:10 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    1 min
    Cruz Azul llega a Monterrey para enfrentar a Tigres en Semifinales

    1:41
    ¡Insólito! La afición celeste recibe a Cruz Azul y así responden los jugadores

    1 min
    Monterrey pierde a Jesús 'Tecatito' Corona para la vuelta de las semifinales

    1 min
    Liga MX: Tigres en problemas, apunta a baja de Nico Ibáñez ante Cruz Azul

    1:31
    ¡Tigres presenta la baja de un jugador importante para el encuentro de vuelta!

