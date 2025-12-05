Partidos del 6 de diciembre: Calendario Mundial 2026 y Semifinales de la Liga MX

Video Así puedes ver el Toluca vs. Monterrey rumbo a la Final del Apertura 2025

Para este sábado 6 de diciembre la emoción del deporte comenzará desde temprano con actividades en la máxima categoría del automovilismo con las Qualy del GP de Qualy GP Abu Dhabi, así como futbol europeo y por supuesto, el calendario para el Mundial de 2026 y, por la tarde, las Semifinales de la Liga MX.

Si bien ya se saben cada uno de los rivales de cada selección con boleto para e l Mundial de 2026 a realizase en Estados Unidos, México y Canadá, aún falta por determinarse las fechas y los horarios de los partidos, lo que se dará a conocer este día.

La Fórmula Uno también será un espectáculo aparte, ya que se encuentran en recta final y el campeón podría decidirse desde la arrancada de salida.

Y como platillo final, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Toluca saltarán a la cancha por la tarde para disputar los partidos de Vuelta de las Semifinales de la Liga MX, con lo que se cerrará con broche de oro la extensa jornada deportiva.

PARTIDOS DEL SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DEL 2025

Fórmula Uno

Qualy GP Abu Dhabi

Horario: A las 8:00 am del Centro de México y a las 9:00 am del Este, 8:00 am del Centro y 6:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga de Bélgica

Cercle Brugge vs. Standard

Horario: A las 9:00 am del Centro de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Premier League

Bournemouth vs. Chelsea

Horario: A las 9:00 am del Centro de México y a las 10:00 am del Este, 9:00 am del Centro y 7:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Eerste Divisie

Willem II vs. Dordrecht

Horario: A las 9:30 am del Centro de México y a las 10:30 am del Este, 9:30 am del Centro y 7:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Mundial 2026

Revelación del calendario del Mundial 2026

Horario: A las 11:00 am del Centro de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga de Turquía

Istanbul vs. Fenerbahçe

Horario: A las 11:00 am del Centro de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

LaLiga

Betis vs. Barcelona

Horario: A las 11:30 am del Centro de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

MLS

Inter Miami vs. Vancouver

Horario: A las 1:30 pm del Centro de México y a las 2:30 pm del Este, 1:30 pm del Centro y 11:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Liga MX

Toluca vs. Monterrey

Horario: A las 7:00 pm del Centro de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

A las 7:00 pm del Centro de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos. Dónde ver: Sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Tigres vs. Cruz Azul