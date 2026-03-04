    Futbol

    Partidos del miércoles 4 de marzo: Liga MX y mexicanos en el exterior

    La actividad de media semana nos tiene reservados duelos de alto nivel en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Es miércoles y la actividad futbolística, y deportiva nos tiene reservados emocionantes enfrentamientos en todos los frentes como en la Liga MX y los mexicanos en el exterior.

    Iniciamos en la Super Liga de Grecia con el duelo entre el AE Kifisia vs. el PAOK de Jorge Sánchez. De ahí brincamos a la Copa de Holanda donde el AZ de Mateo Chávez jugará ante el SC Telstar.

    En la Premier League inglesa, el Fulham de Raúl Jiménez enfrenta al West Ham. En la Liga de Escocia, el Celtic de Julián Araujo visitará al Aberdeen y en la Copa del Rey en España, el Athletic de Alex Padilla va contra la Real Sociedad.

    La actividad de la Jornada 9 de la Liga MX seguirá con los juegos: Monterrey vs. Querétaro, Puebla vs. Tigres, Atlas vs. Tijuana y América vs. FC Juárez.

    Partidos de hoy miércoles 4 de marzo del 2026

    Liga Grecia
    - AE Kifisia vs. PAOK - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

    Copa de Holanda
    - AZ vs. SC Telstar - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Premier League
    - Fulham vs. West Ham - El partido inicia a las 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:30 pm ET, a la 1:30 pm CT y a las 11:30 am PT.

    Copa del Rey
    - Real Sociedad vs. Athletic - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Liga Escocia
    - Aberdeen vs. Celtic - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Amistoso MLB
    - Dodgers vs. México - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a la 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver a través de ViX en México.

    Liga MX
    - Monterrey vs. Querétaro - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    - Puebla vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Atlas vs. Tijuana - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos a través de ViX.

    - América vs. Juárez - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a la 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego o podrás ver en México a través de ViX, mientras en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Partidos del 3 de marzo
    Partidos del 2 de marzo
    Partidos del 1 de marzo
    Partidos del 28 de febrero
    Partidos del 27 de febrero

