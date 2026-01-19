    Futbol

    Partidos de hoy lunes 19 de enero, Futbol Internacional y mexicanos en el exterior

    El mediocampista mexicano Daniel Lajud y el Roda visitan al Jong Ajax en la Segunda División de Países Bajos.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Daniel Lajud, Roda JC
    Daniel Lajud, Roda JC
    Imagen Roda JC

    El futbol fuera de México no se detiene este lunes 19 de enero y habrá juegos en algunas de las principales ligas del mundo.

    Uno de los mexicanos que juegan en Europa podría tener actividad con su equipo, se trata de Daniel Lajud, quien enfrenta junto al Roda al Jong Ajax en la Segunda División del futbol de Países Bajos.

    Además, habrá futbol en la Liga de España, en Italia e Inglaterra, también hay multiples juegos en la NBA.

    Partidos de hoy 19 de enero en el Futbol Internacional

    Eerste Divisie

    • Jong Ajax vs. Roda JC, con el mexicano Daniel Lajud
    • Horario: 13:00 horas del Centro de México, 14:00 horas del Este y 11:00 horas del Pacífico en Estados Unidos.

    LaLiga

    • Elche vs. Sevilla
    • Horario: 14:00 horas del Centro de México, 15:00 horas del Este, 12:00 horas del Pacífico en Estados Unidos.

    Serie A

    • Lazio vs. Como
    • Horario: 13:45 horas del Centro de México, 14:45 del Este, 11:45 del Pacífico en Estados Unidos.

    Premier League

    • Brighton vs. Bournemouth
    • Horario: 14:00 horas del Centro de México, 15:00 horas del Este, 12:00 horas del Pacífico en Estados Unidos.
