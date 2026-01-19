Futbol Partidos de hoy lunes 19 de enero, Futbol Internacional y mexicanos en el exterior El mediocampista mexicano Daniel Lajud y el Roda visitan al Jong Ajax en la Segunda División de Países Bajos.

El futbol fuera de México no se detiene este lunes 19 de enero y habrá juegos en algunas de las principales ligas del mundo.

Uno de los mexicanos que juegan en Europa podría tener actividad con su equipo, se trata de Daniel Lajud, quien enfrenta junto al Roda al Jong Ajax en la Segunda División del futbol de Países Bajos.

Además, habrá futbol en la Liga de España, en Italia e Inglaterra, también hay multiples juegos en la NBA.

Partidos de hoy 19 de enero en el Futbol Internacional

Eerste Divisie

Jong Ajax vs. Roda JC, con el mexicano Daniel Lajud

Horario: 13:00 horas del Centro de México, 14:00 horas del Este y 11:00 horas del Pacífico en Estados Unidos.

LaLiga

Elche vs. Sevilla

Horario: 14:00 horas del Centro de México, 15:00 horas del Este, 12:00 horas del Pacífico en Estados Unidos.

Serie A

Lazio vs. Como

Horario: 13:45 horas del Centro de México, 14:45 del Este, 11:45 del Pacífico en Estados Unidos.

