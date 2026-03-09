    Futbol

    Partidos 9 de marzo: Mexicanos en el exterior y Clásico Mundial

    El balón no se detiene y la actividad de media semana nos reserva emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Video Resumen | México arranca con el pie derecho y derrota Gran Bretaña

    La actividad deportiva no se detiene y este lunes 9 de marzo de 2026 nos tiene reservados emocionantes enfrentamientos en todos los frentes como con los mexicanos en el exterior y el Clásico Mundial de Beisbol.

    Arrancamos con la Liga de Rusia donde el Lokomotiv de César montes enfrenta al Ajmat.

    En España, el Espanyol vs. Oviedo cerrará la actividad de la Jornada 27 y en la Serie A de Italia el Lazio, y el Suassolo cierran la fecha 28.

    Por la tarde, México regresa a la activida del Clásico Mundial de Beisbol y enfrentará a Estados Unidos.

    Partidos lunes 9 de marzo del 2026

    Liga de Rusia
    - Lokomotiv vs. Ajmat - El partido arranca a las 7:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 am ET, a las 8:30 am CT y alas 6:30 am PT.

    LaLiga
    Espanyol vs. Oviedo - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a las 1:00 pm PT.

    Serie A
    Lazzio vs. Suassolo - El partido arranca 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT.

    Serie Mundial de Beisbol
    - México vs. Estados Unidos - El partido arranca 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estadoa Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México a través de Canal 9.

    Partidos 8 de marzo
    Partidos 7 de marzo
    Partidos 6 de marzo
    Partidos 5 de marzo
    Partidos 4 de marzo

