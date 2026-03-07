Futbol AEK vence al AEL con Orbelín en el campo y sigue en la lucha por la cima El mediocampista mexicano fue titular en la victoria de su equipo por la mínima victoria.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Cuatro jugadores mexicanos siguen con vida en la UEFA

Orbelín Pineda jugó 68 minutos en el triunfo por la mínima del AEK sobre AEL en la Súper Liga Griega en la Jornada 24.

El único tanto del partido fue marcado por Harold Moukoudi a los cinco minutos del partido.

PUBLICIDAD

El encuentro fue disputado en el OPAP Arena en Atenas y el mediocampista mexicano salió del campo por Petros Mantalos a los 68 minutos.

Con este resultado el AEK hilo su octavo partido sin derrota en la liga en donde no cae desde el 24 de enero cuando el Asteras lo venció 1-0.

AEK sumó 56 puntos y a falta de que el PAOK y el Olimpiacos jueguen es líder del campeonato. Precisamente ambos conjuntos le siguen con 53 unidades, pero mejor diferencia de goleo.

Su próximo partido de liga será el domingo 15 de marzo cuando enfrente al Atromitos por la Jornada 25, antes a media semana jugará con el Celje en la ida de los Octavos de Final de la Conference League el jueves 12 de marzo.