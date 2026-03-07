    Futbol

    AEK vence al AEL con Orbelín en el campo y sigue en la lucha por la cima

    El mediocampista mexicano fue titular en la victoria de su equipo por la mínima victoria.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Cuatro jugadores mexicanos siguen con vida en la UEFA

    Orbelín Pineda jugó 68 minutos en el triunfo por la mínima del AEK sobre AEL en la Súper Liga Griega en la Jornada 24.

    El único tanto del partido fue marcado por Harold Moukoudi a los cinco minutos del partido.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Frente a Frente con Franco Colapinto
    2:25

    Frente a Frente con Franco Colapinto

    Fútbol
    El Museo Legends, el recinto que todo aficionado al futbol debe conocer
    3:01

    El Museo Legends, el recinto que todo aficionado al futbol debe conocer

    Fútbol
    Victor Montagliani, Vicepresidente FIFA, presenta la sede de Vancouver
    3:22

    Victor Montagliani, Vicepresidente FIFA, presenta la sede de Vancouver

    Fútbol
    Cuando Maradona y Argentina dedicaron el Mundial 86 al América
    2:42

    Cuando Maradona y Argentina dedicaron el Mundial 86 al América

    Fútbol
    Partidos de hoy 5 de marzo: Mexicanos en el exterior y Checo Pérez en F1
    2 mins

    Partidos de hoy 5 de marzo: Mexicanos en el exterior y Checo Pérez en F1

    Fútbol
    Sydney Sweeney se declara fanática de Cristiano Ronaldo por una poderosa razón
    1 mins

    Sydney Sweeney se declara fanática de Cristiano Ronaldo por una poderosa razón

    Fútbol
    Partidos del miércoles 4 de marzo: Liga MX y mexicanos en el exterior
    3 mins

    Partidos del miércoles 4 de marzo: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Partidos de hoy 3 de marzo: Liga MX y Copa del Rey
    2 mins

    Partidos de hoy 3 de marzo: Liga MX y Copa del Rey

    Fútbol
    Ryan Reynolds buscará comprar a un equipo de la Serie D del futbol de Brasil
    1 mins

    Ryan Reynolds buscará comprar a un equipo de la Serie D del futbol de Brasil

    Fútbol
    'Chicharito' Hernández habla con su conciencia en un video publicado en redes sociales
    2 mins

    'Chicharito' Hernández habla con su conciencia en un video publicado en redes sociales

    Fútbol

    El encuentro fue disputado en el OPAP Arena en Atenas y el mediocampista mexicano salió del campo por Petros Mantalos a los 68 minutos.

    Con este resultado el AEK hilo su octavo partido sin derrota en la liga en donde no cae desde el 24 de enero cuando el Asteras lo venció 1-0.

    AEK sumó 56 puntos y a falta de que el PAOK y el Olimpiacos jueguen es líder del campeonato. Precisamente ambos conjuntos le siguen con 53 unidades, pero mejor diferencia de goleo.

    Su próximo partido de liga será el domingo 15 de marzo cuando enfrente al Atromitos por la Jornada 25, antes a media semana jugará con el Celje en la ida de los Octavos de Final de la Conference League el jueves 12 de marzo.

    Video Cuatro jugadores mexicanos siguen con vida en la UEFA
    Relacionados:
    FutbolAEK AthensOrbelín Pineda

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX