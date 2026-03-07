Partidos hoy domingo 8 de marzo: México busca segunda victoria en el Clásico Mundial
La novena mexicana enfrenta a Brasil en el WBC; mucha acción de mexicanos en Europa.
Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026
Este domingo 8 de marzo los mexicanos vuelven a la acción en Europa, la Selección Mexicana de Beisbol continúa su camino en el Clásico Mundial y la Jornada 10 de Liga MX concluye con dos partidazos.
La novena de México debutó en el Clásico Mundial con un contundente triunfo sobre Gran Bretaña y ahora tocará enfrentar a Brasil, el menos favorito para llevarse el partido ante el combinado tricolor.
En la Jornada 10 de Liga MX, Toluca recibe a FC Juárez mientras que más tarde Santos Laguna jugará en Tijuana para sellar una fecha más en el futbol mexicano.
HOY DOMINGO 8 DE MARZO, MEXICANOS EN EUROPA
- Fulham vs. Southampton
6am MX, 8am ET
- Rangers vs. Celtic
7am MX, 9am ET
- Genoa vs. Udinese
8am MX, 10am ET
- Getafe vs. Betis
9:15am MX, 11:15am ET
- CSKA vs. Dinamo
10:30am MX, 12:30pm ET
- Apollon vs. AEL
11am MX, 1pm ET
- Olympiakos vs. PAOK
1pm MX, 3pm ET
- Milan vs. Inter
1:45pm MX, 3:45pm ET
JORNADA 10, CLAUSURA 2026 LIGA MX
- Toluca vs. FC Juárez
5pm MX, 7pm ET
- Tijuana vs. Santos Laguna
9pm MX, 11pm ET
CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026
- Brasil vs. México
6pm MX, 8pm ET
