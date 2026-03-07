    Futbol

    Partidos hoy domingo 8 de marzo: México busca segunda victoria en el Clásico Mundial

    La novena mexicana enfrenta a Brasil en el WBC; mucha acción de mexicanos en Europa.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

    Este domingo 8 de marzo los mexicanos vuelven a la acción en Europa, la Selección Mexicana de Beisbol continúa su camino en el Clásico Mundial y la Jornada 10 de Liga MX concluye con dos partidazos.

    La novena de México debutó en el Clásico Mundial con un contundente triunfo sobre Gran Bretaña y ahora tocará enfrentar a Brasil, el menos favorito para llevarse el partido ante el combinado tricolor.

    PUBLICIDAD

    En la Jornada 10 de Liga MX, Toluca recibe a FC Juárez mientras que más tarde Santos Laguna jugará en Tijuana para sellar una fecha más en el futbol mexicano.

    HOY DOMINGO 8 DE MARZO, MEXICANOS EN EUROPA

    • Fulham vs. Southampton

    6am MX, 8am ET

    • Rangers vs. Celtic

    7am MX, 9am ET

    • Genoa vs. Udinese

    Más sobre Futbol

    ¡Se salva México! Esthefanny Barrera se queda con el esférico
    1:41

    ¡Se salva México! Esthefanny Barrera se queda con el esférico

    Fútbol
    AEK vence al AEL con Orbelín en el campo y sigue en la lucha por la cima
    1 mins

    AEK vence al AEL con Orbelín en el campo y sigue en la lucha por la cima

    Fútbol
    Frente a Frente con Franco Colapinto
    2:25

    Frente a Frente con Franco Colapinto

    Fútbol
    El Museo Legends, el recinto que todo aficionado al futbol debe conocer
    3:01

    El Museo Legends, el recinto que todo aficionado al futbol debe conocer

    Fútbol
    Victor Montagliani, Vicepresidente FIFA, presenta la sede de Vancouver
    3:22

    Victor Montagliani, Vicepresidente FIFA, presenta la sede de Vancouver

    Fútbol
    Cuando Maradona y Argentina dedicaron el Mundial 86 al América
    2:42

    Cuando Maradona y Argentina dedicaron el Mundial 86 al América

    Fútbol
    Partidos de hoy 5 de marzo: Mexicanos en el exterior y Checo Pérez en F1
    2 mins

    Partidos de hoy 5 de marzo: Mexicanos en el exterior y Checo Pérez en F1

    Fútbol
    Sydney Sweeney se declara fanática de Cristiano Ronaldo por una poderosa razón
    1 mins

    Sydney Sweeney se declara fanática de Cristiano Ronaldo por una poderosa razón

    Fútbol
    Partidos del miércoles 4 de marzo: Liga MX y mexicanos en el exterior
    3 mins

    Partidos del miércoles 4 de marzo: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Partidos de hoy 3 de marzo: Liga MX y Copa del Rey
    2 mins

    Partidos de hoy 3 de marzo: Liga MX y Copa del Rey

    Fútbol

    8am MX, 10am ET

    • Getafe vs. Betis

    9:15am MX, 11:15am ET

    • CSKA vs. Dinamo

    10:30am MX, 12:30pm ET

    • Apollon vs. AEL

    11am MX, 1pm ET

    • Olympiakos vs. PAOK

    1pm MX, 3pm ET

    • Milan vs. Inter

    1:45pm MX, 3:45pm ET

    JORNADA 10, CLAUSURA 2026 LIGA MX

    • Toluca vs. FC Juárez

    5pm MX, 7pm ET

    • Tijuana vs. Santos Laguna

    9pm MX, 11pm ET

    CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026

    • Brasil vs. México

    6pm MX, 8pm ET

    Relacionados:
    FutbolClásico Mundial de Beisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX