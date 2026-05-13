Futbol Partidos de hoy 13 de mayo: Cruz Azul vs. Chivas y mexicanos en el extranjero Continúa la actividad futbolística de mitad de semana con emocionantes juegos en todos los frentes.

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El futbol no se detiene, el balón sigue girando y en la actividad de este miércoles 13 de mayo del 2026 destaca la primera Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX así como los juegos de los mexicanos en el exterior.

Iniciamos en Grecia en donde habrá un duelo entre jugadores aztecas cuando el PAOK, de Jorge Sánchez, enfrenté al AEK, de Orbelín Pineda.

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Más tarde en LaLiga, Alavés enfrentará al campeón Barcelona y en la MLS, Cincinnati recibirá al Inter Miami, de Lionel Messi y Germán Berterame, el New York RB, de Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell, hará lo propio con el Columbus y Real Salt Lake a Houston, de Héctor Herrera.

Finalmente, Cruz Azul y Chivas se verán las caras en la primera semifinal de la Liga MX.

Partidos de hoy miércoles 13 de mayo del 2026

Liga de Grecia

- PAOK vs. AEK - El partido inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

LaLiga

- Alavés vs. Barcelona - El partido inicia a la 1:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT.

MLS

- Cincinnati vs. Inter Miami - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

- New York RB vs. Columbus - El partido inicia a las 5:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:30 pm ET, a las 6:30 pm CT y a las 4:30 pm PT.

- Real Salt Lake vs. Houston - El partido inicia a las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT.

- Cruz Azul vs. Chivas - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estado Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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