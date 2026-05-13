Motagua Romario da Silva sufre grave lesión en el partido entre Motagua y Olancho El jugador brasileño del Ciclón Azul dejó el terreno de juego en el partido de liga.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Imágenes sensibles! Escalofriante lesión en el futbol de Honduras

El jugador brasileño del Motagua, Romario da Silva equipo del futbol de Honduras sufrió una lesión escalofriante en el juego de liga que se disputó ante el Olancho FC.

El partido estaba en el segundo tiempo, era el minuto 57 y en un balón dividido ambos jugadores chocaron mientras corrían por el balón, pero el jugador carioca se llevó la peor parte.

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Su tobillo colgó de su pierna izquierda, una grave lesión alarmó a los dos equipos en el terreno de juego y de inmediato llegaron las asistencias médicas que atendieron al jugador, quien después fue retirado a los vestidores en camilla.

Algunos de sus compañeros al ver la gravedad y lo aparatoso de la lesión, no pudieron contener el llanto y se les veía notablemente consternados ante el suceso.

Romario da Silva fichó este año con el Motagua, pero debido a esta difícil situación deberá parar por lo que resta del año.