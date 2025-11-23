Partidos hoy domingo 23 de noviembre: se juega el último Play-In hacia la Liguilla
Se juega el último boleto a los Cuartos de Final del Apertura 2025, además se juegan los Playoffs de la MLS e intensa actividad de jugadores mexicanos en Europa.
Entre los partidos de hoy domingo 23 de noviembre se encuentra el último juego del Play-In de la Liga MX Apertura 2025 que otorgará el pase a la única plaza disponible para los Cuartos de Final donde espera ansioso Toluca, líder a lo largo del torneo regular del futbol mexicano.
Son FC Juárez y Pachuca los contendientes por ese boleto; los Tuzos lo harán con nuevo director técnico, mientras que Bravos pudiera perder a Martín Varini ante el interés de varios clubes con miras al Clausura 2026 de la Liga MX.
Otro partido dentro de la actividad del futbol mexicano es la Final de Vuelta de la Liga MX Femenil entre Tigres y América en el Volcán donde Ángel Villacampa buscará ganar su segundo título al frente de las Águilas.
PARTIDOS DE HOY DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE
Otro juego decisivo será el que protagonicen en la Liga de Expansión MX Apertura 2025 con la segunda Semifinal de vuelta que es entre la Jaiba Brava y Tepatitlán, serie que en la ida se lo llevó el conjunto tampiqueño.
Además, habrá actividad por parte de los futbolistas mexicanos que milita en el futbol de Europa como son Mateo Chávez, César Montes, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, César ‘Chino’ Huerta y Orbelín Pineda.
Cristiano Ronaldo, quien ya reportó con el Al-Nassr y estuvo en medio de la polémica por una publicación de la FIFA rumbo al Mundial 2026, es otro de los que pueden salir a escena en los partidos de hoy domingo 23 de noviembre.
- Liga MX Apertura 202
- FC Juárez vs. Pachuca, Play-In, 19H MX, 20H ET
- Liga MX Femenil
- Tigres vs. América, Final de vuelta, 17H MX, 18H ET
- Liga de Expansión MX
- Jaiba Brava vs. Tepatitlán FC, Semifinal de vuelta, 17H MX, 18H ET
- Eredivisie
- Heerenveen vs. AZ Alkmaar, 5:15H MX, 6:15H ET
- Liga de Rusia
- Lokomotiv vs. Krasnodar, 10:45H MX, 11:45H ET
- Liga Turquía
- Rizespor vs. Fenerbahçe, 11H MX, 12H ET
- Liga Chipre
- APOEL vs. AEL Limassol, 11H MX, 12H ET
- Liga Arabia Saudita
- Al-Nassr vs. Al Khaleej, 11:30H MX, 12:30H ET
- Liga de Bélgica
- RAAL La Louviere vs. Anderlecht, 11:30H MX, 12:30H ET
- Liga de Grecia
- AEK vs. Aris, 13H MX, 14H ET
- LaLiga
- Elche vs. Real Madrid, 14H MX, 15H ET