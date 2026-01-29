Al Qadisiya vs. Al Hilal EN VIVO Liga Árabe, Julián Quiñones, resultado, goles, resumen

En la Jornada 19 de la Liga de Arabia Saudita , Julián Quiñones volverá a tener actividad en uno de los duelos más atractivos del fin de semana, cuando Al Qadisiya reciba al líder Al Hilal . El atacante mexicano, uno de los futbolistas con mejor rendimiento fuera del país, afronta una prueba de alto nivel ante el equipo más dominante del campeonato.

Al Hilal llega como líder invicto con 45 puntos y con la misión de mantenerse en la cima de la tabla. Por su parte, Al Qadisiya marcha en el cuarto lugar con 39 unidades y una victoria lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos. Además, el encuentro tiene un ingrediente especial: Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo comparten el liderato de goleo con 16 anotaciones.