    liga arabe

    Al Qadisiya vs. Al Hilal EN VIVO Liga Árabe, Julián Quiñones, resultado, goles, resumen

    El jugador de la Selección Mexican vive un gran,momento de firma y empezó el 2026 de la mejor manera.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video El gol de Julián Quiñones con el que empata a Cristiano por el título de goleo

    En la Jornada 19 de la Liga de Arabia Saudita, Julián Quiñones volverá a tener actividad en uno de los duelos más atractivos del fin de semana, cuando Al Qadisiya reciba al líder Al Hilal. El atacante mexicano, uno de los futbolistas con mejor rendimiento fuera del país, afronta una prueba de alto nivel ante el equipo más dominante del campeonato.

    Relacionado

    Al Nassr vs. Al Taawon EN VIVO: goles Cristiano Ronaldo, resumen y resultado liga Arabia Saudita
    2 mins

    Al Nassr vs. Al Taawon EN VIVO: goles Cristiano Ronaldo, resumen y resultado liga Arabia Saudita

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia
    2 mins

    Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia

    Liga Árabe
    Así recibe Cristiano Ronaldo a Sadio Mané como campeón de la Copa Africana
    1 mins

    Así recibe Cristiano Ronaldo a Sadio Mané como campeón de la Copa Africana

    Liga Árabe
    Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones hace doblete
    2 mins

    Al-Qadisiya vs. Al Ittihad: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí, Julián Quiñones hace doblete

    Liga Árabe
    Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular
    3 mins

    Damac FC vs. Al-Nassr: goles, resultado y resumen del partido de Liga Saudí con Cristiano Ronaldo como titular

    Liga Árabe
    Julián Quiñones anota gol número 17 de la temporada con Al Quadisiya
    1 mins

    Julián Quiñones anota gol número 17 de la temporada con Al Quadisiya

    Liga Árabe
    En salario, ¿quién gana más y quién rinde mejor: Cristiano o Quiñones?
    2 mins

    En salario, ¿quién gana más y quién rinde mejor: Cristiano o Quiñones?

    Liga Árabe
    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro
    3 mins

    Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles bajo este rubro

    Liga Árabe
    Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita
    2 mins

    Brutal triplete de Julián Quiñones en 14 minutos en Arabia Saudita

    Liga Árabe
    Cristiano Ronaldo vuelve a anotar, pero Al-Nassr sigue sin ganar en 2026
    1 mins

    Cristiano Ronaldo vuelve a anotar, pero Al-Nassr sigue sin ganar en 2026

    Liga Árabe

    Al Hilal llega como líder invicto con 45 puntos y con la misión de mantenerse en la cima de la tabla. Por su parte, Al Qadisiya marcha en el cuarto lugar con 39 unidades y una victoria lo metería de lleno en la pelea por los primeros puestos. Además, el encuentro tiene un ingrediente especial: Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo comparten el liderato de goleo con 16 anotaciones.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX