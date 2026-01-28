Futbol César Montes, muy cerca de uno de los grandes del futbol turco Las negociaciones avanzan positivamente y están en la última fase.

César Montes está muy cerca de dejar a su actual equipo, el Lokomotiv de la Premier League rusa, por el Besiktas de Turquía.

Así lo informó Eagle Media, portal turco especialista en noticias del equipo de Estambul, que asegura la operación ya está en marcha.

"La directiva está intensificando sus esfuerzos para fichar al defensa mexicano, con el objetivo de reforzar la defensa central con este experimentado jugador", asegura.

Es más, siempre con información del portal, "las negociaciones han avanzado positivamente" y " están entrando en su fase final".

Según el informe, al mismo tiempo, la entidad turca negocia también por Quilindschy Hartman, holandés del Burnley F. C. de la Premier League que es defensa lateral izquierdo con el fin de reforzar ambas posiciones.

El llamado 'Cachorro' llegó al Lokomotiv en septiembre del 2024. Es defensa central y se mantiene en la lucha por un sitio en la plantilla que disputará el Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canada de junio a julio, próximos.

Su club marcha en el tercer sitio de la competencia que está en el parón invernal y regresa en febrero. Mientras, el Besiktas es el quinto lugar de la Superliga de Turquía tras 19 fechas.